µÈ¾Í»û¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò¤Á¤ç¤³¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ë¤¹¤ë12Æü´Ö¡ª¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»û¡Ö¤Á¤ç¤³»Ô¡×
¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»û¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯2·î3Æü(·î)¤«¤é2·î14Æü(¶â)¤Þ¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÆÃÊÌºÅ»ö¡Ô¤Á¤ç¤³»Ô¡Õ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»û¡Ö¤Á¤ç¤³»Ô¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î3Æü(·î)¡Á2·î14Æü(¶â)
³«ºÅ¾ì½ê¡§ËÜ´Û2F POP UP SPACE(½éÆü11:00 OPEN¡¢ºÇ½ªÆü19:00 CLOSE)
ËÜ´Û1F ¤Ï¤Ê¤Ó¤Î¹¾ì
ËÜ´Û1F ¿©ÉÊºÅ»ö¥¹¥Ú¡¼¥¹
¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»û¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯2·î3Æü(·î)¤«¤é2·î14Æü(¶â)¤Þ¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÆÃÊÌºÅ»ö¡Ô¤Á¤ç¤³»Ô¡Õ¤òºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤³«ºÅ¡£
¡Ú¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÆÃÊÌºÅ»ö¡Ô¤Á¤ç¤³»Ô¡Õ¡Û
¡Ô¤Á¤ç¤³»Ô¡Õ¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿POP UP SPACE¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¡ª
2024Ç¯10·î25Æü¤Ë¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ËÜ´Û2F À¾¸ý²þ»¥Á°¤ÎºÅ»ö²ñ¾ì¡ÖPOP UP SPACE¡×¤Û¤«3²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢·×9¤Ä¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÆÃÊÌºÅ»ö¡Ô¤Á¤ç¤³»Ô¡Õ¤ò¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»ûºÅ»ö½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¡Öcacaosic(¥«¥«¥ª¥·¥Ã¥¯)¡×¤äËèÇ¯Âç¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¥·¥ç¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡È¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¡ÉÆÃÊÌ¤Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÐÅ¹¥·¥ç¥Ã¥×¡Û¡ú¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»ûºÅ»ö½é½ÐÅ¹
¡¦¡Öcacaosic¡×¡ú
¡¦¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð¡×
¡¦¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¡¦¥µ¥À¥Ï¥ë¡¦¥¢¥ª¥¡¦¥Ñ¥ê¡×
¡¦¡Ö¥À¥ó¥Ç¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×
¡¦¡Ö¥Ç¥¸¥ì¡¼¡×
¡¦¡Ö¥Ç¥á¥ë¡×
¡¦¡Ö¥Ô¥¨¡¼¥ë ¥Þ¥ë¥³¥ê¡¼¥Ë¡×
¡¦¡Ö¥á¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×
¡¦¡ÖKEN¡ÇS CAFE TOKYO¡×¢¨½ÐÅ¹´ü´Ö¡§2·î7Æü¡Á14Æü
¡Ú¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Õ¥§¥¢¡Ö¿´¡¢Ëþ¤Á¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¡£¡×2·î1Æü(ÅÚ)¤«¤é³«ºÅ¡Û
¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»û³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Õ¥§¥¢¡Ö¿´¡¢Ëþ¤Á¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¡£¡×¤ò¡Ô¤Á¤ç¤³»Ô¡Õ¤ËÀè¶î¤±¤Æ2·î1Æü(ÅÚ)¤«¤é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¤³¤Î¥Õ¥§¥¢¥Æ¡¼¥Þ¤òÉ½¸½¤·¤¿Å¹Æ¬¥Ý¥Ã¥×¤ò·Ç½Ð¤¹¤ë¤Û¤«¡Ö¥À¥ó¥Ç¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈThe Market µÈ¾Í»û¡×¤¬µÈ¾Í»û±ØËÌ¸ýÂç·¿¥·¥ç¡¼¥¦¥£¥ó¥É¡¼¤Ë¤ÆÆÃÊÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅ¸¼¨¡£
Æü¡¹´èÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¿´¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Ëþ¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÄó°Æ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)¡Á2·î14Æü(¶â)
¢£¡Ö¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»û¡×»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡¡¡¡¡§ ¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»û
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¡¦ËÜ´Û¡¡ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûÆîÄ®1ÃúÌÜ1ÈÖ24¹æ
¡¦Åì´Û¡¡ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûÆîÄ®2ÃúÌÜ1ÈÖ3¹æ
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§ 10:00¡Á21:00¡¡¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
³¬¿ô¡¡¡¡¡¡¡§ ËÜ´Û¡¦Åì´Û¡¡ÃÏ²¼1³¬¡Á2³¬
Å¹ÊÞÌÌÀÑ¡¡¡§ Ìó12,000m2
¥·¥ç¥Ã¥×¿ô¡§ 192¥·¥ç¥Ã¥×(2025Ç¯1·î20Æü¸½ºß)
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡§ µÈ¾Í»û±Ø(JR¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ)Ä¾·ë
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post µÈ¾Í»û¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò¤Á¤ç¤³¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ë¤¹¤ë12Æü´Ö¡ª¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»û¡Ö¤Á¤ç¤³»Ô¡× appeared first on Dtimes.