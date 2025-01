指先の魔法が、甘い奇跡に変わる！Porte Bonheur『Nail Artists Croffle Collection』

「Porte Bonheur(ポルトボヌール)」は、ビジューアートを手がけるネイルブランド「NTOB」との夢のコラボレーション、『Nail Artist’s Croffle Collection』を2025年1月18日(土)より展開します。

Porte Bonheur『Nail Artist’s Croffle Collection』

先行予約: 2025年1月18日(土)

価格 : 770円(税込)

販売場所: ●Porte Bonheur店舗

初の試みとして「NTOB」のネイルアーティストと共同開発したオリジナルクロッフルをリリースします。

指先の魔法が、甘い奇跡に変わる

繊細な技術と類まれなる美的センスを持つネイリストが、その創造性をスイーツの世界へ。

日本初の試みとして、NTOBで活躍する3名のトップネイルアーティストが、それぞれの個性とインスピレーションを注ぎ込んだ、心ときめくオリジナルクロッフルを楽しめます。

指先にまとうネイルアートの繊細な輝きと美しさが、今度は甘い香りと共に、舌の上でとろけるように表現。

「爪のその先へ」広がる、無限の可能性

本コラボレーションは、NTOBが掲げる「爪のその先へ」というビジョンのもと、実現。

ネイリストの持つ技術とクリエイティビティを、ネイル業界の枠を超えて様々な分野へ展開していく、挑戦的な試みです。

今回のクロッフルコレクションは、その第一歩として、五感で楽しむ新しいアート体験が届けられます。

アートとスイーツの出会いがつくる新しい価値

Porte Bonheurが全国展開で培ってきたスイーツ作りのノウハウと、NTOBのアーティスティックな感性が融合することで、見た目の美しさはもちろん、一口食べれば思わず笑顔がこぼれるような、至福の味わいを追求しました。

宝石のようにきらめくクロッフルが、あなたの日常に小さな幸せを運びます。

