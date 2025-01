ファミリーマートは、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」より、ファミリーマート「絶品!とろたま弁当」3種を2025年1月28日(火)より全国のファミリーマート約16,200店にて順次発売します。

ファミリーマート「絶品!とろたま弁当」3種

ファミリーマートは、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」より、ファミリーマート「絶品!とろたま弁当」3種を2025年1月28日(火)より全国のファミリーマート約16,200店にて順次発売。

■日本人の国民的食材であるたまごを使用した「絶品!とろたま弁当」が登場!

有名店監修の天津炒飯とロコモコ、チルド弁当売り上げNo.1のオムライスもリニューアル!

日本人が好んで食べる食材のひとつに、「たまご」があります。

今回、ファミリーマートが実施した【日本人と卵の実態調査】(※)によると、97%の方はたまご料理が好きという結果が出ました。

今回、日本人の国民的食材を使った「たまご」を使用したこだわりのたまごメニューを手軽に楽しめるチルド弁当が3品登場します。

大阪王将監修 ふわっとたまごの天津炒飯

【発売日】2025年1月21日(火)

【価格】554円(税込598円)

【発売地域】全国

香ばしい風味のチャーシュー入りの炒飯に、厚みのあるふわっとした食感のたまごをのせ、ホタテの旨味が溶け込んだ餡をトッピングした一品です。

「Kona’s Coffee監修 とろ〜っと半熟たまご&チーズのロコモコ

【発売日】2025年1月21日(火)

【価格】599円(税込646円)

【発売地域】全国

肉はビーフを100%使用したハンバーグに、グレービーソースの旨みのある特製ロコモコソースをたっぷりとかけ、半熟たまごをはじめとした彩り豊かなトッピングを添えました。

濃厚デミソースととろ〜りたまごのオムライス

【発売日】2025年1月28日(火)

【価格】536円(税込578円)

【発売地域】全国

トマトの旨みを効かせたケチャップライスに、とろ〜り食感のたまごを合わせ、牛の旨みを感じる濃厚な味わいのデミグラスソースをトッピングしたオムライスです。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8%にて表示しています。

※店舗によって取扱いのない場合があります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「たまご」を使用したこだわりのたまごメニュー!ファミリーマート「絶品!とろたま弁当」3種 appeared first on Dtimes.