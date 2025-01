ÂçÊ¬¸©±§º´»Ô¤ÎÅ·Á³¿å¡ª¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡Ö5Ç¯ÊÝÂ¸¿å¡×

スパークは、従来から5リットルで販売中の宇佐の災害備蓄用飲料水「5年保存水」を、2025年3月3日(月)より500mlサイズでも販売します。

スパーク「5年保存水」

発売日 :2025年3月3日(月) ※販売予約受付中

価格 :140円(税込)

採水地 :大分県宇佐市院内町

製造場所:スパーク株式会社 宇佐工場

(大分県宇佐市院内町副1540)

もしもの時でも安全でおいしい水を飲むことができます。

災害用備蓄への関心が日々高まる時勢にありながらも「何も備えていない」という声は予想以上です。

より気軽に「備え」への一歩を踏み出していただくために、これまでの収納を目的とした方形構造5Lペットボトル型5年保存水に加え、ハンディな500ml型での販売を開始します。

通常サイズのため、おまとめ買いで常に一定量の備蓄を行いながら普段の生活の中で少しずつ消費していく「ローリングストック」が自然と行われ、スペース稼働率と費用対効果のバランスがとれた国土が狭い日本で最適な食糧備蓄がすすめられます。

収納したまま放置ではないため、消費期限前に総入れ替えをするという手間がありません。

■商品特徴

★備えは省スペースで

場所をとらない500mlペットボトルは、家庭の各お部屋、勤務先や学校のロッカー・座席などどこにでも保管可能で、まさに今日からできる災害対策です。

お子様やご年配の方でも持ち運びがスムーズです。

★原料は大分県宇佐市の天然水

同社自社工場がある大分県宇佐市は良質な水に恵まれ、その天然水が育む豊かな農林水産環境は「世界農業遺産」に認定されています。

本格焼酎や地酒の原料として重宝され、その美味しさには定評があります。

★安全なろ過・殺菌方法

逆浸透膜ろ過方式(ウイルスよりも小さい孔のRO膜を用いた不純物を透過しないろ過方法)とオゾン殺菌によって天然水の長期保存を可能にしています。

100%純水のため赤ちゃんのミルク作り、お薬の服用にも適しています。

