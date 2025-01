ドジャースの山本由伸投手が27日に自身のInstagramでオフに挑戦したことを明かしました。

昨シーズンメジャー挑戦でドジャースに移籍した山本投手。途中、ケガで離脱を余儀なくされるも、9月に復帰、ワールドシリーズ制覇を達成しました。

オフは日本に戻り、ロッテの澤田圭佑投手と中日の高橋宏斗投手と自主トレを行いました。Instagramでは動画と写真を複数公開。動画には投球練習と遠投練習の様子が収められており、写真には共に練習した高橋投手から肩を組まれながらも山本投手はなぜか高橋投手の上着の襟元をつかんで持ち上げるというポーズを披露。3人とも満面の笑みでリラックスして練習が行われた様子が公開されていました。

さらに陶芸体験をしている様子も投稿。真剣な表情と繊細な手つきで大皿とお茶碗を作っていきます。山本投手は陶芸で汚れた手のままピースサインも見せ、満足そうにしていました。

▽山本由伸コメント全文

LAの火災で被害を受けられた方々に心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復興を祈っています。

自主トレは、澤田圭佑選手、高橋宏斗選手とお互い高め合いながら練習に取り組むことができました!地元にも帰省して、綺麗な星空と備前焼も作って充実したオフシーズンになりました。

今年もドジャースの一員としてチームに貢献できるように頑張ります!応援宜しくお願いいたします!

My heartfelt condolences to those affected by the fires in LA. I pray for the speedy recovery and restoration to all those affected.

During my private training back home in Japan, I was able to practice alongside other amazing baseball players like Keisuke Sawada and Hiroto Takahashi! I also had time to go back to my hometown of Bizen. I enjoyed the beautiful starry night skies, and even made some Bizen's famous pottery, Bizen ware. This was a great offseason for self-reflection and to reconnect with family and friends.

I will continue to do my best as a member of the LA Dodgers this year! Thank you for everyones continued support! Lets Go Dodgers!