GENKING.40ºÐ¡¢ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¡È·ãÊÑ¡É¡¡À¶Á¿¤Ê¡È¤Õ¤ó¤ï¤ê¥á¥¤¥¯¡É¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎGENKING.¤¬27Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¶á±Æ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛGENKING.40ºÐ¡¢ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¡È·ãÊÑ¡É¡¡¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÊÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡Ê5Ëç¡Ë
¡¡GENKING.¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¥á¥¤¥¯¡×¡Ö@hairmakeupbylisayamaguchi¡×¡Ö¥ÉÇÉ¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¼«Ê¬¤â¤Ê¤ó¤«¿·Á¯¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÉáÃÊ¤È°õ¾Ý¤ò¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤¿»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ï¥Ç¤á¤â¤Õ¤ó¤ï¤ê¤â¤É¤Ã¤Á¤â»÷¹ç¤¦¡ª¡×¡Ö¤³¤Á¤é¤Î´¶¤¸¤â¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡Á¡×¡Ö½À¤é¤«¤¤¾Ð¤¤Êý¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£GENKING.¡Ê¥²¥ó¥¥ó¥°¡Ë
1984Ç¯11·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£2013Ç¯º¢¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á»Ï¤á¤ë¡£¼«¿È¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÀßÎ©¤·¤¿ÍâÇ¯¤Î2015Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½é½Ð±é¤·¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¸ÍÀÒ¤â½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖGENKING.¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@_genking_¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛGENKING.40ºÐ¡¢ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¡È·ãÊÑ¡É¡¡¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÊÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡Ê5Ëç¡Ë
¡¡GENKING.¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¥á¥¤¥¯¡×¡Ö@hairmakeupbylisayamaguchi¡×¡Ö¥ÉÇÉ¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¼«Ê¬¤â¤Ê¤ó¤«¿·Á¯¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÉáÃÊ¤È°õ¾Ý¤ò¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤¿»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ï¥Ç¤á¤â¤Õ¤ó¤ï¤ê¤â¤É¤Ã¤Á¤â»÷¹ç¤¦¡ª¡×¡Ö¤³¤Á¤é¤Î´¶¤¸¤â¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡Á¡×¡Ö½À¤é¤«¤¤¾Ð¤¤Êý¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£GENKING.¡Ê¥²¥ó¥¥ó¥°¡Ë
1984Ç¯11·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£2013Ç¯º¢¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á»Ï¤á¤ë¡£¼«¿È¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÀßÎ©¤·¤¿ÍâÇ¯¤Î2015Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½é½Ð±é¤·¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¸ÍÀÒ¤â½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖGENKING.¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@_genking_¡Ë