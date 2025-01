ハナレグミが、中国・四国地方の6会場で構成される弾き語りツアー<faraway so close 2025 〜ハナレグミ with sweet thing♡〜>を開催。1月29日(水)お昼12時〜オフィシャルHPで先行抽選予約がスタートする。本ツアーは2022年よりスタートし、大きな反響を呼んできた全県を巡る弾き語りツアー<faraway so close>の2025年版。サブタイトル「ハナレグミ with sweet thing♡」にある通り、ハナレグミにとってSweetなミュージシャン・ゲストとともに実施されるスペシャルなライブとなり、今回発表された公演には、ハナレグミのツアーのギタリストを務める石井マサユキが参加。NewAlbum『GOOD DAY』からの新曲を含め、新たな解釈で楽曲が披露される。

ライブ・イベント情報

弾き語りツアー

<faraway so close 2025 〜ハナレグミ with sweet thing♡〜>

4月11日(金)開場18:15開演19:00鳥取米子コンベンションセンター 小ホール

(問い合わせ)YUMEBANCHI(岡山)086-231-3531https://www.yumebanchi.jp/

4月13日(日)開場16:15開演17:00岡山倉敷市芸文館

(問い合わせ)YUMEBANCHI(岡山)086-231-3531https://www.yumebanchi.jp/

4月18日(金)開場18:15開演19:00宮崎宮崎メディキット県民文化センターイベントホール

(問い合わせ)キョードー西日本 0570-09-2424 http://www.kyodo-west.co.jp

4月20日(日)開場16:15開演17:00大分大分TOPS Bitts HALL

(問い合わせ)キョードー西日本 0570-09-2424 http://www.kyodo-west.co.jp

4月22日(火)開場18:15開演19:00佐賀佐賀GEILS

(問い合わせ)キョードー西日本 0570-09-2424 http://www.kyodo-west.co.jp

4月24日(木)開場18:15開演19:00長崎長崎メルカつきまち

(問い合わせ)キョードー西日本 0570-09-2424 http://www.kyodo-west.co.jp



全席指定:\6,600(税込) ドリンク代別・未就学児童入場不可

オフィシャルHP先行 1/29(水) 12:00 〜 2/11(火・祝) 23:591人4枚まで

http://www.hanaregumi.jp/

