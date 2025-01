幻想的ライトアップやハイキングなどを開催！秩父鉄道／宝登興業「長瀞宝登山臘梅ライトアップ」

秩父鉄道と宝登興業では、「長瀞宝登山臘梅園」の見頃時期に合わせて、「宝登山ロープウェイの繰り上げ運転」、「長瀞宝登山臘梅ライトアップ」、「ロウバイを楽しむハイキング」を実施します

秩父鉄道/宝登興業「長瀞宝登山臘梅ライトアップ」

秩父鉄道と宝登興業では、「長瀞宝登山臘梅園」の見頃時期に合わせて、「宝登山ロープウェイの繰り上げ運転」、「長瀞宝登山臘梅ライトアップ」、「ロウバイを楽しむハイキング」を実施。

関東屈指のロウバイの名所として知られる長瀞宝登山臘梅園は、都心から比較的アクセスしやすく、宝登山ロープウェイでの空中散歩や日帰り低山ハイキングなど自身に合った楽しみ方ができるのも特徴です。

【長瀞宝登山臘梅園(ロウバイ園)】

標高497メートルの宝登山山頂一帯(約15,000m2)に約3,000本のロウバイが広がり、毎年訪れる人々を魅了します。

園内には『満月臘梅』や『福寿臘梅』、2023年に加わった新種『福禄寿』など5種類のロウバイが植栽されており、ロウバイの濃厚な甘い香りを漂わせます。

晴れた日には、武甲山や両神山、秩父の町並みを一望できる絶景スポットとしても知られています。

<ロウバイについて>

ロウバイは、クスノキ目ロウバイ科ロウバイ属に属する中国原産の落葉樹で、名前の由来は、「花がロウ細工のように美しいから」や「臘月(旧暦の12月)に咲くから」などと言われています。

ロウ細工のようなつやのある小さい黄色い花で、

英語では「Wintersweet(ウィンター・スウィート)」という名のとおり甘く濃厚な香りが特徴です。

(1) 見頃期間 1月中旬〜2月下旬 ※開花状況は天候等により変わります

(2) アクセス 秩父鉄道 長瀞駅下車徒歩20分 宝登山ロープウェイ利用5分

山頂駅から徒歩2分

※期間中、長瀞駅前から宝登山山麓駐車場間の

無料シャトルバスあり(詳細下記)

(3) 開花状況(2025年1月27日(月)現在)

西ロウバイ園…4分咲き

東ロウバイ園…3分咲き

四季の丘…4分咲き

1. 宝登山ロープウェイの始発繰り上げ運転、無料シャトルバス運行

ロウバイの見頃時期に合わせ、特別に宝登山ロープウェイの始発時間の繰り上げ運行を開始します。

長瀞駅から宝登山山麓駐車場を結ぶ無料シャトルバスも運行し、アクセスがより便利です。

(1) 宝登山ロープウェイ始発繰り上げ運転

■繰り上げ期間 2025年1月25日(土)〜2月24日(月・休)の土日祝日限定

■始発時間 通常始発9:40→特別始発9:00(9:00より15分間隔運転)

(2) 長瀞駅前〜宝登山山麓駐車場間無料シャトルバス運行

■運行時刻 平日10:00〜16:15(30分間隔)/土休日9:40〜17:00(15分間隔)

※シャトルバスの運行スケジュール詳細については、宝登山ロープウェイへお問合わせください。

2. 長瀞宝登山臘梅ライトアップについて

2020年から開始した「長瀞宝登山臘梅ライトアップ」は、2025年で6回目の開催となります。

秩父地域の夜景とともに、見頃を迎えたロウバイの艶やかな輝きを楽しめます。

また、2025年はライトアップに合わせ、17:00より宝登山ロープウェイの運賃割引も実施します。

■開催日時 2025年2月1日(土)〜2月16日(日)土日祝日限定 日没〜19:00

■特別運賃 通常大人往復1,200円→600円、通常小人往復600円→無料

※ライトアップ開催日は、宝登山ロープウェイを19:00まで運転します。

※運賃割引乗車券は、17:00以降に窓口でお買い求めください。

※状況により、急きょ変更または中止となる場合があります。

3. ロウバイを楽しむハイキングの開催

宝登山山頂へは宝登山ロープウェイを利用するほかに、ハイキングで行くことも可能です。

長瀞駅から宝登山山頂へは約4km・約80分の初心者でも安心して歩けるコースです。

「長瀞宝登山臘梅ハイキング」秩父鉄道・東武鉄道合同開催

■開催日 2025年2月1日(土)〜2月11日(火・祝)

■参加方法 当日受付・自由歩行・参加費無料

■集合・受付 長瀞町観光案内所(秩父鉄道・長瀞駅前)9:30〜11:00

■コース 長瀞駅→長瀞町観光案内所(受付)→寳登山神社→表参道→

あずまや→寳登山神社奥宮→宝登山山頂(臘梅園)→あずまや→

表参道→長瀞駅(約8km、所要時間約2時間20分)

☆協賛施設利用の際にハイキングマップ提示でサービスが受けられます。

※受付後、随時出発。

受付時配布のマップやコース上の案内矢印をもとに自由に歩行してください。

※天候等により凍結する場合があります。

滑りにくい履物、歩きやすい服装でおでかけください。

※コース状況等により急きょコース内容の変更・ハイキングの中止等が発生する場合があります。

※ハイキングに関する詳細は、下記秩父鉄道ホームページを確認してください。

4. 特別ヘッドマーク“ロウバイ”の掲出運転について

ロウバイの見頃期間に合わせ、特別ヘッドマークを掲出して運転します。

■掲出期間 2025年1月25日(土)〜2月24日(月・休)

■掲出車両 7500系1編成

※予告なく掲出期間、掲出車両が変更になる場合があります。

5. 2025長瀞ロウバイフェアについて

長瀞宝登山臘梅園の開花時期に合わせて、長瀞駅前でイベントを開催します。

■開催日 2025年1月25日(土)、2月1日(土)、8日(土)

■開催場所 長瀞駅前広場、ちちてつ長瀞駅そば店

■開催内容 ・長瀞afternoon BAR(ちちてつ長瀞駅そば店)

秩父路のお酒(ウイスキー、ワイン、日本酒、クラフトビール)、

各種おつまみ、ソフトドリンクの販売

[営業時間 10:00〜18:00(LO17:30)]

・「SL KITCHEN PALEO」(キッチンカー)による

秩父鉄道沿線グルメ販売

・秩父錦矢尾本店の限定酒(日本酒)、

クラフトビールの販売(グラス売り)

[販売時間 10:00〜15:00]

・SLパレオエクスプレスの投炭体験、撮影パネルの展示等

[開催時間 10:00〜15:00] ※2月8日(土)のみの開催。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 幻想的ライトアップやハイキングなどを開催!秩父鉄道/宝登興業「長瀞宝登山臘梅ライトアップ」 appeared first on Dtimes.