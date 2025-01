新色Coppe登場！Notabag『Notabag Crossbody』

「Notabag(ノットアバッグ)」は『Notabag Crossbody(ノットアバッグ・クロスボディ)』の新色を2025年1月27日(月)より販売中!

Notabag『Notabag Crossbody(ノットアバッグ・クロスボディ)』

価格(税込み):7,700円

型番 :NTBC01CR、NTBC01NVB、NTBC01FV、NTBC01N、NTBC01CM

カラー :カッパー、ネイビーブルー、ファーングリーン、ブラック、クリーム

仕様 :サコッシュ、ショルダートート、手提げ

サイズ :【サコッシュ】たて17cm×よこ28.5cm

【ショルダートート、手提げ】たて39.5cm×よこ29cm

【ストラップ】最大120cm(独立の2本を接続して使用)

【内蔵ポケット大】幅16cm 深16cm

【内蔵ポケット小】幅9cm 深16cm

カラビナ付き(固定)

重量 :約212g

「Notabag(ノットアバッグ)」は『Notabag Crossbody(ノットアバッグ・クロスボディ)』の新色を2025年1月27日(月)より販売中です。

新しいカラーは、Copper。

全5色展開です。

■ミニマルデザインの3WAYバッグ

サコッシュ、ショルダートート、手提げ。

Notabag Crossbodyは、シンプルかつ機能的なデザインの3WAYバッグです。

コンパクトなサコッシュが、スナップボタンを外すことでショルダートートや手提げとしても使用でき、収納力が倍以上に広がります。

バッグ本体とストラップにリサイクル素材を採用しています。

その高いデザイン性が評価され、GERMAN DESIGN AWARD 2023を受賞しました。

■Notabag(ノットアバッグ)とは

2012年12月に世界最大のクラウドファンディング・プラットフォーム「Kickstarter(キックスターター)」により起業したドイツのブランドです。

「バッグとバックパックのスマートなコンビネーション」という画期的なデザインが評価を受け、「BAG & BACKPACK」はドイツの国際的デザイン賞「GERMAN DESIGN AWARD 2016」を受賞。

また、公益財団法人日本デザイン振興会主催の「2019年度グッドデザイン賞」を受賞しました。

環境先進国ドイツ発のブランドということもあり、「環境にやさしいデザイン」「環境に配慮して製造」「生産チームの労働環境へ配慮」「1% for the Planetのメンバー」など、環境への取り組みにも力を入れています。

新鋭デザイナーとのコラボレーションや、異なる形状・ギミックのバッグ開発など、進化をつづけているブランドです。

