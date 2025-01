韓国風味噌だれなどを取り入れ、進化する焼きふぐの食文化を楽しめる！焼き福浅野

関門海は、2025年1月29日、東京都渋谷区千駄ヶ谷に焼きふぐ専門店「焼き福(やきふぐ)浅野」をオープンします。

焼き福(やきふぐ)浅野

所在地 : 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-3 docomoタワー横 3F

席数 : 46席(全席半個室)

営業時間 : 平日 16:00-22:30 (フードLO21:30/ドリンクLO22:00)

土日祝 12:00-22:30 (フードLO21:30/ドリンクLO22:00

■ 進化する「千駄ヶ谷 焼き福 浅野」

2号店となる「千駄ヶ谷 焼き福 浅野」では、関門海が誇る独自の熟成技術により、年間を通じて最高品質の焼きふぐを提供します。

特に焼きふぐのあら身は、風味・食感を存分に堪能いただけるよう、大ぶりで分厚く、食べ応えのあるカットで用意。

口いっぱいに頬張れば、ふぐの旨味が溢れ出し、焼きふぐならではの香ばしさが広がります。

さらに、お好みの薬味(ポン酢・塩ニンニク・赤おろし・韓国の青唐辛子プルコッチ)と合わせれば、異なる味わいを楽しめます。

加えて、今回は新たな試みとして、「甘辛ジャン」・「塩ニンニク」の揉み込みダレが用意されいてます。

「甘辛ジャン」は、ごまやニンニクの風味が豊かな韓国風味噌だれで、甘みとコクが特徴です。

マイルドな辛さのため、辛いものが苦手なお客様も楽しめます。

もう一方の「塩ニンニク」は、ゴマ油の香りとたっぷり擦りおろしニンニクが後を引く旨塩だれ。

事前に揉み込んで味を馴染ませることで、よりパンチの効いた風味を実現。

■ 焼きふぐのメニュー

同店では、焼きふぐコース(飲み放題付き)[12,000円(税込)]のみを提供します。

<コース内容>

付き出し[湯引き]/お刺身2種盛り[てっさ・ぶつ刺し]/唐揚げ[あら身・皮(とおとうみ)]/焼きふぐ[あら身・上身・皮(とおとうみ)の3種、甘辛ジャン・塩ニンニク・ポン酢の味付けから選べます]/ふぐ煮麺(にゅうめん)

千駄ヶ谷 焼き福 浅野イメージ

(飲み放題には「ひれ酒(2杯目からは次酒)・冷ひれ酒」も含まれています。

追加費用なく、お好きなお酒の持ち込みも可能です。)

