【すみっコぐらしすいぞくかん meets 仙台うみの杜水族館】開催期間:2月25日~5月25日会場:仙台うみの杜水族館

「すみっコぐらしすいぞくかん meets 仙台うみの杜水族館」

横浜八景島は、宮城県の「仙台うみの杜水族館」にてコラボイベント「すみっコぐらしすいぞくかん meets 仙台うみの杜水族館」を2月25日より5月25日にかけて開催する。

今回の施策ではサンエックスのキャラクター「すみっコぐらし」の持つ魅力を通して、「仙台うみの杜水族館」にいる多様な生きものたちの魅力を発信する仕掛けが多数展開される。3月20日には「すみっコぐらし」のキャラクターの撮影会も予定されている。

有料のスタンプラリーも実施予定で、スタンプを集めるとノベルティとしてオリジナルのアクリルキーホルダーがプレゼント。さらにオリジナルメニューの提供やグッズの販売も行なわれる。

展示パネル「すみっコに似ている?生きものたち」

生きものたちの特別展

スタンプラリー、料金:500円

「すみっコぐらし」フォトスポット

オリジナルグッズ限定販売

オリジナルフード・ドリンク&スイーツ

「すみっコぐらし」フォトサービス、1回1,500円

「すみっコぐらし」撮影会

公式SNSフォローでオリジナルステッカーがプレゼント

