「ツタロックフェス 2025」第四弾でKANA-BOON、SHISHAMOら5組
2025年3月22日（土）、23日（日）に幕張メッセ国際展示場にて2DAYS開催される「Vポイント presents ツタロックフェス2025」の出演者第四弾が発表された。
【2024年のライブ写真はこちら】
初年度の2018年3月に幕張メッセにて開催された「ツタロックフェス 2018」は約2万人を動員、2回目の開催となった「ツタロックフェス 2019」は2DAYSにパワーアップし開催。2020年、2021年と新型コロナウィルス感染拡大により開催を断念したが、2022年に「ツタロックフェス 2022 supported by T ポイント」が約3年ぶりに開催され12000人を動員した。そして、5度目となる「ツタロックフェス2024」は2DAYSで約3万人を動員し大盛況の中終幕を迎えた。
今回出演が発表されたのは、KANA-BOON、SHISHAMO、SKRYU、トンボコープ、レトロリロンの計5組。追加出演者も随時発表されていく。
チケットはイープラス三次プレオーダーがスタートしている。
＜ライブ情報＞
Vポイント presents ツタロックフェス2025
2025年3月22日（土）23日（日）幕張メッセ国際展示場9・10・11ホール
主催：CCCミュージックラボ（株）/ライブマスターズ（株）
企画：CCCミュージックラボ（株）
制作：ライブマスターズ（株）
運営：（株）ディスクガレージ
特別協賛：CCCMKホールディングス（株）/ 三井住友カード株式会社
問い合わせ：info@livemasters.jp
【3月22日（土）DAY1】
indigo la End / オレンジスパイニクラブ / KANA-BOON / CLAN QUEEN / KOTORI / Chevon / SHISHAMO / トンボコープ / NEE / にしな / ブランデー戦記 / マルシィ / ヤングスキニー / WurtS …and more!!
【3月23日（日）DAY2】
アルステイク / シンガーズハイ / SKRYU / Chilli Beans. / This is LAST / TETORA / Novelbright / ハルカミライ / ハンブレッダーズ / FOMARE / プッシュプルポット / bokula. / moon drop / reGretGirl / レトロリロン …and more!!
イープラス三次プレオーダー
【1月27日（月）18時〜2月2日（日）23時59分】
専用URL：https://eplus.jp/tsutarockfes/
1DAY券各日 U-18：9,300円（税込）／一般：11,800円（税込）
2DAYS券 U-18：15,000円（税込）(SOLDOUT)／一般：22,000円（税込）
『ツタロックフェス 2025』オフィシャルHP：https://cccmusiclab.com/tsutarock2025
【2024年のライブ写真はこちら】
初年度の2018年3月に幕張メッセにて開催された「ツタロックフェス 2018」は約2万人を動員、2回目の開催となった「ツタロックフェス 2019」は2DAYSにパワーアップし開催。2020年、2021年と新型コロナウィルス感染拡大により開催を断念したが、2022年に「ツタロックフェス 2022 supported by T ポイント」が約3年ぶりに開催され12000人を動員した。そして、5度目となる「ツタロックフェス2024」は2DAYSで約3万人を動員し大盛況の中終幕を迎えた。
チケットはイープラス三次プレオーダーがスタートしている。
＜ライブ情報＞
Vポイント presents ツタロックフェス2025
2025年3月22日（土）23日（日）幕張メッセ国際展示場9・10・11ホール
主催：CCCミュージックラボ（株）/ライブマスターズ（株）
企画：CCCミュージックラボ（株）
制作：ライブマスターズ（株）
運営：（株）ディスクガレージ
特別協賛：CCCMKホールディングス（株）/ 三井住友カード株式会社
問い合わせ：info@livemasters.jp
【3月22日（土）DAY1】
indigo la End / オレンジスパイニクラブ / KANA-BOON / CLAN QUEEN / KOTORI / Chevon / SHISHAMO / トンボコープ / NEE / にしな / ブランデー戦記 / マルシィ / ヤングスキニー / WurtS …and more!!
【3月23日（日）DAY2】
アルステイク / シンガーズハイ / SKRYU / Chilli Beans. / This is LAST / TETORA / Novelbright / ハルカミライ / ハンブレッダーズ / FOMARE / プッシュプルポット / bokula. / moon drop / reGretGirl / レトロリロン …and more!!
イープラス三次プレオーダー
【1月27日（月）18時〜2月2日（日）23時59分】
専用URL：https://eplus.jp/tsutarockfes/
1DAY券各日 U-18：9,300円（税込）／一般：11,800円（税込）
2DAYS券 U-18：15,000円（税込）(SOLDOUT)／一般：22,000円（税込）
『ツタロックフェス 2025』オフィシャルHP：https://cccmusiclab.com/tsutarock2025