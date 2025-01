2025年3月22日(土)、23日(日)に幕張メッセ国際展示場にて2DAYS開催される「Vポイント presents ツタロックフェス2025」の出演者第四弾が発表された。初年度の2018年3月に幕張メッセにて開催された「ツタロックフェス 2018」は約2万人を動員、2回目の開催となった「ツタロックフェス 2019」は2DAYSにパワーアップし開催。2020年、2021年と新型コロナウィルス感染拡大により開催を断念したが、2022年に「ツタロックフェス 2022 supported by T ポイント」が約3年ぶりに開催され12000人を動員した。そして、5度目となる「ツタロックフェス2024」は2DAYSで約3万人を動員し大盛況の中終幕を迎えた。

今回出演が発表されたのは、KANA-BOON、SHISHAMO、SKRYU、トンボコープ、レトロリロンの計5組。追加出演者も随時発表されていく。チケットはイープラス三次プレオーダーがスタートしている。<ライブ情報>Vポイント presents ツタロックフェス20252025年3月22日(土)23日(日)幕張メッセ国際展示場9・10・11ホール主催:CCCミュージックラボ(株)/ライブマスターズ(株)企画:CCCミュージックラボ(株)制作:ライブマスターズ(株)運営:(株)ディスクガレージ特別協賛:CCCMKホールディングス(株)/ 三井住友カード株式会社問い合わせ:info@livemasters.jp【3月22日(土)DAY1】indigo la End / オレンジスパイニクラブ / KANA-BOON / CLAN QUEEN / KOTORI / Chevon / SHISHAMO / トンボコープ / NEE / にしな / ブランデー戦記 / マルシィ / ヤングスキニー / WurtS …and more!!【3月23日(日)DAY2】アルステイク / シンガーズハイ / SKRYU / Chilli Beans. / This is LAST / TETORA / Novelbright / ハルカミライ / ハンブレッダーズ / FOMARE / プッシュプルポット / bokula. / moon drop / reGretGirl / レトロリロン …and more!!イープラス三次プレオーダー【1月27日(月)18時〜2月2日(日)23時59分】専用URL:https://eplus.jp/tsutarockfes/1DAY券各日 U-18:9,300円(税込)/一般:11,800円(税込)2DAYS券 U-18:15,000円(税込)(SOLDOUT)/一般:22,000円(税込)『ツタロックフェス 2025』オフィシャルHP:https://cccmusiclab.com/tsutarock2025