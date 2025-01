キヤノンは2025年1月23日、「EOS Rシステム」の交換レンズ「RFレンズ」の新製品として、超広角ズームレンズ「RF16-28mm F2.8 IS STM」を発売すると発表しました。

小型・軽量設計と画質を両立した新商品

キヤノンは2025年1月23日、「EOS Rシステム」の交換レンズ「RFレンズ」の新製品として、超広角ズームレンズ「RF16-28mm F2.8 IS STM」を2025年2月下旬に発売すると発表しました。



質量約445gの小型・軽量設計による優れた携帯性と、高価格帯のLレンズに迫る高画質を両立している「RF16-28mm F2.8 IS STM」(画像:キヤノン)



「RF16-28mm F2.8 IS STM」は、質量約445gの小型・軽量設計による優れた携帯性と、プロユースを考えたLレンズ(RF15-35mm F2.8 L IS USM)に迫る高画質を両立した、2024年9月に発売の「RF28-70mm F2.8 IS STM」と同じコンセプトの超広角ズームレンズです。

IS(手ブレ補正機構)ユニットの小型化などにより、ズーム全域での開放絞り値F2.8を達成しながら、全長約91.0mm(収納時)、質量約445gの小型・軽量設計を実現。優れた携帯性に加え、焦点距離16mmから28mmの超広角のズーム域により、限られた空間や建物内で周囲を広く写しこんだ撮影、広大な風景などの撮影において、ダイナミックな遠近感を生かした表現や、自然で美しいボケ味を生かした撮影が可能と言います。

また、大口径の「レプリカ非球面レンズ」の最前面への配置など光学設計の最適化により、画質劣化の原因となる諸収差を低減し、画面全域でLレンズに迫る高画質を実現しているとのことです。

さらに、リードスクリュータイプのSTM(ステッピングモーター)搭載により、静止画撮影時の高速・高精度なAFに加え、動画撮影時には静かで滑らかなAFを実現。

レンズ内光学式手ブレ補正機構により5.5段、ボディー内手ブレ補正機構を搭載しているEOS Rシリーズのカメラとの組み合わせでは協調制御を実現し、中央8.0段、周辺7.5段の手ブレ補正効果を発揮するそうです。

広角レンズ特有の画像周辺のブレを改善する周辺協調制御にも対応し、手持ち撮影など手ブレが発生しやすいシーンにおいても快適な撮影を実現するとのことです。

キヤノンは本商品によって「静止画・動画ともに、強い遠近感と超広角ならではの画角を生かした作品作りを楽しむことができます。本レンズをラインアップに加えることで、ユーザーの幅広いニーズに応えます」とコメントしています。

「RF16-28mm F2.8 IS STM」はオープン価格です。