Googleは1月23日(米国時間)、「Google Online Security Blog: Android enhances theft protection with Identity Check and expanded features」において、Androidデバイスのアカウントおよび機密情報保護を目的として、新機能「Identity Check」を導入すると伝えた。同機能を有効化したAndroidデバイスは、信頼できる特定の場所以外から機密情報にアクセスした場合に生体認証を要求するようになる。Google Online Security Blog: Android enhances theft protection with Identity Check and expanded features