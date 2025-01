【VRChat デザインコンテスト】募集期間:1月31日~3月31日結果発表:4月上旬予定

GMOペパボが運営するオリジナルグッズ作成・販売サービス「SUZURI(スズリ)byGMOペパボ」とVRChat Inc.は、ソーシャルVRプラットフォーム「VRChat」のオリジナルグッズデザインコンテストを開催する。

本コンテストでは1月31日から3月31日まで特設サイトにて作品を募集し、全7賞を選出。結果発表は4月上旬に行なわれる。なお、受賞作品は「SUZURI byGMOペパボ」内にオープンする「VRChat」公式ショップで販売される予定だ。

【コンテスト開催の背景】

「SUZURI byGMOペパボは」は、個人から法人、YouTuberや芸能人など、88万人超(※1)の幅広いジャンルのクリエイターがオリジナルグッズを作成・販売しているサービス。取り扱いアイテムは、Tシャツなどのアパレルアイテムやスマホケースなどの雑貨、デジタルコンテンツ(音声、動画、3Dモデルなど)に加え、2024年4月からはバーチャルファッション領域まで拡張している。

「VRChat」は、3D仮想空間上でユーザー同士がアバターを通じたコミュニケーションを行なえるソーシャルVRプラットフォーム。2014年のローンチ以降、利用者は数百万人規模(※2)と言われ、現在はスマートフォン向けアプリの開発も進められており、さらなる利用数の増加が見込まれている。日本国内でも、個人に加え、多数の企業が利用しており、1カ月で100万人が参加する「VRChat」上での展示イベントのほか、バーチャルでの繋がりをリアルでも深める機会として、ファンによるオフラインイベントも多数開催されている。

「SUZURI byGMOペパボ」を運営するGMOペパボは、2024年12月に、ミッション「人類のアウトプットを増やす」のもと、バーチャル空間上で活動するクリエイターへの支援を加速させるべく、VRChat Inc.とのパートナーシップ契約を締結しており、この度開催するコンテストは、両社によるクリエイター支援企画の第1弾となる。

【【VRChat Inc. Aev氏のコメント】

VRChat is delighted to partner with SUZURI for this design contest! This event holds special significance for me, as it offers a unique platform for the talented illustrators in our community to showcase their skills. I am constantly impressed by the passion and creativity of VRChat users in Japan, and I am eagerly anticipating all of the submissions. Best of luck to everyone participating, and as always, thank you for supporting VRChat!

【日本語訳】

VRChatは、「SUZURI byGMOペパボ」とともに今回のデザインコンテストを開催できることを大変嬉しく思います! VRChatコミュニティ内の才能あるイラストレーターがその技術を披露できるユニークな場を提供できるこのイベントは、私にとって特別な意味を持っています。日本のVRChatユーザーの情熱と創造性には常に感銘を受けており、すべての応募作品を心待ちにしています。コンテストに参加される皆さんのご健闘をお祈りするとともに、VRChatへの継続的な支援に心から感謝申し上げます!

「VRChat デザインコンテスト」概要

応募期間:1月31日(金)~3月31日(月)23時59分

結果発表:4月上旬予定

特別審査員 ・所場(トコロバ)・リーチャ隊長

主催:SUZURI byGMOペパボ、VRChat Inc.

特別審査員コメント

【所場(トコロバ)氏】

今回、なんと審査員としてお呼ばれしちゃいました! みんなのデザインを、見るのが今から楽しみです! エントリー待ってるっすよ!!

【プロフィール】

一般宇宙人、クリエイター。

お寿司と犬とブリトーが大好き! グッズ用のイラストをラスターデータで入稿した事があるよ。

【リーチャ隊長氏】

アナタのデザインがVRChat公式グッズになるかもしれないなんてステキじゃないですか!!!!! ヤバすぎ!!!!! 最高の企画!!!!

【プロフィール】

VRレポ漫画家。

レポ漫画を描いて生活しています。色んな勉強をしながら漫画を描いていきたいです。

