「ファイヤーハウス」の店長が独立！ 看板メニューはアップルバーガー（東京・本郷三丁目）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は本郷三丁目駅近くにオープンした、グルメバーガー店。名店「ファイヤーハウス」で店長を務めた店主による、アレンジが光るハンバーガーを召し上がれ。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

apple Burger(東京・本郷三丁目)

アップルバーガー 写真:お店から

2024年11月、本郷三丁目駅から徒歩4分ほどの場所に、お洒落なグルメバーガー店「apple Burger」がオープンしました。同じく本郷三丁目にあり「食べログ ハンバーガー 百名店」に選出されているグルメバーガーの名店「ファイヤーハウス」の店主・遠藤寛道氏は長年「ファイヤーハウス」で店長を務め、自身の店を持ちたいという夢をかなえて「ファイヤーハウス」のデリバリー店の2階に独立オープンしました。

落ち着きのある空間 写真:お店から

広々とした店内はオープンキッチンがよく見え、開放的で明るい雰囲気。流木や薪などをモチーフとし、暖かな色のライトが居心地の良さを演出しています。客席はコの字形のカウンター席とボックス席で全16席。1人でも、家族や友人などグループでも訪れたくなる空間です。

アップルバーガー 出典:ゆっきょしさん

看板メニューの「アップルバーガー」2,002円は、ジューシーな牛肉のパティの上にシナモンが利いたリンゴのコンポートがたっぷり。「ファイヤーハウス」でも人気のメニューですが、遠藤氏ならではのアレンジを加えた一品に仕上がっています。別添えのロメインレタスやトマト、オニオン、ピクルスを一緒に挟んで味わうのもいいですね。

ベーコンチーズバーガー 出典:特盛ヒロシさん

他にも厚みのあるベーコンが食べ応え満点の「ベーコンチーズバーガー」2,541円や、濃厚なチェダーチーズが肉汁あふれるパテと相性抜群の「ダブルチーズバーガー」2,442円など、魅力的なメニューが並びます。野菜だけでなく、ケチャップやマヨネーズも別添えになっているのも好評です。

ホットドッグの長いソーセージは圧巻 出典:特盛ヒロシさん

また専門店から特注した超ロングソーセージを、カラメルを練り込んだバンズで挟んだ「ホットドッグ」1,342円も自慢の逸品。甘みのあるバンズが濃厚な味わいのソーセージとマッチして、食べごたえも十分です。

生のじゃがいもから作るフライドポテト 出典:ゆっきょしさん

ハンバーガーに添えられるフライドポテトは、細切りにした国産のジャガイモを、注文を受けてからフライにしています。フライドポテト専用のカッターは、本場アメリカから輸入したそう。ポテトは一度下揚げしてから休ませ、もう一度揚げることで、外はカリカリで中はホクホクの理想的な食感に。

肉肉しいパティと軟らかなリンゴが生み出すハーモニーがたまらない看板メニュー「アップルバーガー」を味わいに、足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

チーズバーガー 出典:みどりん★さん

『内装もオシャレでカウンターを囲む形でどの席からも調理工程が見られるライブ感満載のレイアウトです

メニューも豊富でオススメは店舗名にもなっている『アップルバーガー』

櫛形切りのりんごがのっていました

同僚はみんなアップルバーガーを注文し

私は、まずは基本の『基』でチーズバーガーを注文してみました♪

ワンプレートで大きなバンズのチーズバーガーと

レタス+スライストマト+オニオン+ピクルスが3セット

フライドポテトとケチャップ+マヨネーズが添えられお皿に美しく盛り付けされています

サラダをハンバーガーに挟んでも良し別々に食べても良し

お好みのスタイルでどうぞ…という事のようです

味付けはシンプルでパティはしっかりと塩、胡椒されていて肉肉しいです

バンズは中がもちもちで外はカリっと焼き

調味料の種類が豊富でお好みにカスタマイズできるようです

・トマトケチャップ

・マスタード

・チリソース

・塩

・胡椒

・七味

・青のり

・酢ベース→お酢+唐辛子+にんにくチップを漬けて唐辛子とにんにくを取り除いたものだそうです

ハンバーガーは↑調味料で味変もできてフライドポテトも青のりをふりかけてみたり

お食事として、ビールを飲みながら大満足な大人ハンバーガーです

店主さんは気さくにお話ししてくださいました』(みどりん★さん)

アップルバーガー 出典:ゆっきょしさん

『・瓶ビール(小) 616円

・アップルバーガー 2,002円

前回の訪店時に気になった、上記商品を発注させて頂きました。

オーダーから15分程で、着皿であります。

・Beef Patty (salt & pepper)110g

牛肉パティー 、塩、コショウ

・Cooked Apple (cinnamon, sugar)

アップル(シナモン、砂糖)

・Buns 95g

バンズ

・Tomato, Onion, Green Leaf, Pickle

トマト、オニオン、グリーンリーフ、ピクルス

・French Fries (fresh cut))150g

フレンチフライ(生のジャガイモを使用)

カリッと焼かれたバンズの上には、肉汁をタ〜ップリと含んだパティと

柔過ぎず硬過ぎずの絶妙な火入れ状態のリンゴが、抜群の存在感を放ってるバーガー

バーガー袋に形が崩れない様に移動ですが、

掴んだハンバーガーの熱いのにビックリです。

新店巡りをしていると、良くある事ですが、今週頂いたハンバーガーは、こちらが

3軒目で、その中で温度管理が一番秀逸だったのが、こちらのお店であります!

退店時に店主殿にお聞きすると、店主殿もその辺りを強く意識されている

との事で、流石名店出身者は違いますね

今回は、グリーンリーフ、トマト、オニオン、

ピクルスは、サラダとして頂きました。

生のジャガイモを使ったフレンチフライと共に美味しく完食でありまする〜

今回頂いた「アップルバーガー」は、甘さがありますので、照り焼き系の

ハンバーガーがお好きな方にお勧めしたい一品でしょうね』(ゆっきょしさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆apple Burger住所 : 東京都文京区本郷3-27-2 興正ビル 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:佐藤明日香

