ナッシーと記念撮影ができるグリーティングも！ナッシーリゾート in 新宿みやざき館KONNE

宮崎県では、2025年2月8日(土)・9日(日)の2日間、本県のアンテナショップ「新宿みやざき館KONNE」にて、「宮崎だいすきポケモン」ナッシーとのコラボイベント『ナッシーリゾート in 新宿みやざき館KONNE』を開催します。

ナッシーリゾート in 新宿みやざき館KONNE

【日時】

2025年2月8日(土)・9日(日) 両日10:00〜18:00

【会場】

新宿駅南口前「新宿みやざき館KONNE」

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-2-1 新宿サザンテラス内

[TEL]03-5333-7764

【主催】

宮崎県

今回の2日間も、「宮崎だいすきポケモン」ナッシーが「新宿みやざき館KONNE」に登場し、来店客を迎え一緒に記念撮影ができるグリーティングや、宮崎県各地の特産品とナッシーがコラボしたオリジナル商品の販売、そして宮崎県名産の完熟きんかん「たまたま」がナッシーの進化前の姿であるたまごポケモン「タマタマ」のオリジナルデザインのスタンドパックで並ぶなど、《宮崎県×ナッシー》が楽しめます。

《イベント内容の紹介》

[1]ナッシーグリーティング

「宮崎だいすきポケモン」ナッシーとの撮影会(当日配布先着順整理券制)

2月8日(土)・9日(日)各日4回実施予定

(第1部) 11:00〜11:30

(第2部) 12:30〜13:00

(第3部) 14:00〜14:30

(第4部) 15:30〜16:00

※当日「新宿みやざき館KONNE」店頭にて各回の整理券を先着順に配布します。

●第1部/第2部の整理券配布 10:30〜予定

●第3部/第4部の整理券配布 13:30〜予定

※予告なく実施内容が変更・中止となる場合があります。

※雨天時は中止する場合があります。

[2]「ナッシーリゾート in 宮崎」コラボ商品の販売

●宮崎県各地の特産品とナッシーがコラボした「ナッシーリゾート in 宮崎」コラボ商品を販売。

●税込1,500円以上購入いただいた方に「ナッシーリゾート in 宮崎」ロゴステッカーをプレゼント(無くなり次第終了)。

<商品一例>

●ゴボチ ナッシーバージョン 432円(税込)

●キャラいも 356円(税込)

●アローラナッシーの高千穂きんかんたまたまプチフィナンシェ 600円(税込)

[3]完熟きんかんたまたまナッシーVer.の販売

宮崎県名産の完熟きんかん「たまたま」が、「ナッシー」の進化前の姿であるたまごポケモン「タマタマ」の包装デザインで登場。

完熟きんかん「たまたま」は、糖度16度以上、直径2.8cm以上の甘くて大きなきんかんで皮ごと食べられることが特徴です。

[4]宮崎ガチャ

●「新宿みやざき館KONNE」前屋外テントにて、宮崎県産品やナッシーグッズが必ず当たる、“ハズレなし”の宮崎ガチャを実施します。

●1回500円(各日300回限定)

<賞品一覧>

1等:宮崎牛特選サーロインステーキ150g×2枚

2等:宮崎県産品詰め合わせ(鶏炭火焼やゴボチなど宮崎県産品を詰め合わせたセット)

3等:完熟きんかんたまたまナッシーVer. 2パック

4等:宮崎県産品&新宿みやざき館KONNE商品券500円分 ※1

5等:「ナッシーリゾート in 宮崎」アクリルスタンド ※2

6等:「ナッシーリゾート in 宮崎」クリアファイル&缶バッジセット ※3

7等:新宿みやざき館KONNE商品券500円分 ※1

ソラシドエア賞:ソラシドエアオリジナル くるっぴー

※1 イベント当日および2月16日(日)まで有効。

1階のアンテナショップで利用可能な税込500円分の商品券です。

2階のレストラン「宮崎風土くわんね」では利用いただけません。

おつりは出ませんのでご了承ください。

※2 各商品 全2種。

ランダムで1種のお渡しとなります。

※3 各商品 全2種ずつ。

ランダムでのお渡しとなるため組み合わせは選べません。

[5]店舗内外装飾

「新宿みやざき館KONNE」店舗内外にて様々な装飾と展示を2日間実施し、「ナッシーリゾート in 宮崎」の取り組みをPRします。

(※各画像はイメージとなります。)

●店舗ガラスのナッシーとアローラナッシーデザインのラッピング装飾

●ナッシーバルーン

●店内「ナッシージェット宮崎」モデルプレーンや「ナッシーバス」、「ナッシートレイン宮崎」のラッピングデザイン展示予定。

●宮崎県内ポケふたガイドマップ配布(無くなり次第終了)

●「ナッシーリゾート in 宮崎」コラボ商品を1個以上購入いただいた方に「ナッシー紙袋」をプレゼント(無くなり次第終了)

[6]SNS「#ナッシーリゾート新宿」「#完熟きんかんたまたま」キャンペーン

●X「#ナッシーリゾート新宿」開催記念フォロー&リポストキャンペーンを実施。

抽選で3名様に「ナッシーリゾート in 宮崎」オリジナルの木製コースター3点セットをプレゼント。

実施期間は1月20日(月)〜2月9日(日)まで。

●Instagram「#完熟きんかんたまたま」ハッシュタグキャンペーンを実施。

抽選で5名様に完熟きんかん「たまたま」パッケージデザインのエコバッグをプレゼント。

実施期間は2月3日(月)〜2月16日(日)まで。

