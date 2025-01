おしゃれな京町家を貸し切ってゆったりと温かな結婚式！Ginger「家族婚プラン」

Gingerは守破離にて家族婚プランをスタートしました。

Ginger「家族婚プラン」

Gingerは守破離にて家族婚プランをスタート。

3組限定特別価格にて提供するスタートキャンペーンの応募を2025年2月10日(月)まで実施しています。

結婚式のスタイルが多様化する昨今。

ホテルや専門式場で行う結婚式だけではなく、屋外や美術館などの特別な場所などで執り行うオリジナルな結婚式に人気が集まっています。

また、写真撮影と食事会を兼ねたご家族や仲の良い友人だけを招待する少人数でのご婚礼も人気です。

そのような要望にぴったりの場所、守破離(京都市左京区)にて最大26名様までのウェディングプランがスタートします。

守破離は京都市左京区の平安神宮や疎水に程近い、聖護院蓮華蔵町にある京町家です。

100年前に米蔵として使用され、その後長屋として利用されてきた建物が、建築家 魚谷 繁礼氏の手により古いものと新しいものが交錯する趣きある空間に生まれ変わりました。

彩光がとれる大きな窓からは花や緑と手入れされたお庭を眺められ、丁寧に使われた調度品の数々もご結婚されるお二人の未来に続いていくような素敵な空間です。

プロデュース会社Gingerと京町屋・守破離が出会い誕生したウェディングプランを記念してスタートキャンペーンを行います。

ご応募いただいた中から抽選で3組様に特別価格にて提供をします。

【プロデュース会社Gingerの結婚式とは】

Gingerには経験豊富なプランナーが在籍しているプロデュース会社です。

規定や制限のある結婚式場と比較して、会場に属さないプランナーに依頼するメリットは、新郎新婦様が会場や衣装、お料理などお好きなものを選べること。

また、予算に合わせて自由に結婚式の内容を決められることで、こだわるところはこだわり節約するところは節約できる「お得感」も魅力です。

1日1組の貸し切り空間で、お2人らしい結婚式を叶えることができます。

「アットホームにご家族だけで」というご希望や「和装とドレスをどちらも着たい」、「友人たちに京都らしいおもてなしがしたい」、「写真を沢山撮りたい」など、お客様のご希望に合ったご結婚式を提案します!

〈応募条件〉

・結婚式の写真を同社のHPやSNSに顔出しで掲載させていただける方

・結婚式後のインタビューにお答えいただける方

・同社のInstagramアカウントをフォローされている方

・6名〜26名(お子様を含む)の結婚式を検討されている方

・2025年のご結婚式を検討中の方

〈応募期限〉

・2025年2月10日まで

〈応募方法〉

Instagram(@ginger__wedding)をフォローしてDMより「守破離モニター」とご連絡ください。

応募フォームが送られます。

※ご応募前のご質問もお気軽にご連絡ください。

※応募結果の発表は2月15日までに個別にご連絡をします。

【守破離家族婚プラン】

人数 :6名〜26名(新郎新婦、お子様を含む)

プラン料金 :6名980,000円(税込)

モニター価格:6名650,000円(税込)!33万円分を同社にて負担します。

※1名増減 ± 23,000円

参考:大人20名の場合→972,000円(税込)

◆プラン内容

人前式/お食事(ご希望よってジャンルが選べます)/ドリンク/ケーキ/会場貸切使用料/衣装 ドレスor和装1着、タキシードor紋付1着/ヘアメイク/装花/写真/サービス料

◆オプションメニュー

神前式 150,000円(税込)

※ご希望に合わせて提案します。

※その他のオプションもあるのでご相談ください。

