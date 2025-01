〈あらすじ〉

80年代の香港には多くの難民・移民が押し寄せていた。その1人、天涯孤独の若者・陳洛軍(チャンロッグワン/レイモンド・ラム)は九龍城砦に迷い込み、理髪店店主の龍捲風(ロンギュンフォン/ルイス・クー)と出会う。かつて黒社会で名を馳せた龍捲風は、無政府状態の九龍城砦に平和と秩序をもたらした伝説的な指導者だった。陳洛軍は彼を父のように慕い、その弟子・信一(ソンヤッ/テレンス・ラウ)ら3人の仲間と固い絆で結ばれ、初めて自分の居場所を手に入れる。

平和な日々もつかの間、英中政府により香港返還が発表されると、九龍城砦を巡る抗争が再び激化する。

〈解説〉

『ドラゴン×マッハ!』のソイ・チェン監督が香港黒社会の抗争を描くアクション大作。谷垣健治がアクション監督を、川井憲次が音楽を担当。第97回アカデミー賞国際長編映画賞香港代表作品。125分。

中野翠(コラムニスト)

★★★☆☆女であるせいか、「殴る蹴るの快感」というのが理解できず。「後片付けも大変だあ」と思うばかり。香港では大ヒットとか。

芝山幹郎(翻訳家)

★★★★☆身体に響く暴力で、125分を突っ走る。カオスの再現もリアル。街にも映画にも精気のあった黄金期の香港が、瞬時蘇る。

斎藤綾子(作家)

★★★★☆裏社会の憎しみの記憶と戦闘場面には身が凍った。奇跡の出会いと貧しさに耐える九龍城砦の営みは辛いのに愛おしい。

森直人(映画評論家)

★★★★★狂喜乱舞。香港映画の悦楽が詰め込まれた伝統×進化の結晶。谷垣健治のアクション設計術が冴え渡る。ぜひ大画面で!

洞口依子(女優)

★★★★★狭い九龍城の中を最速で人が動き、カメラが追う。編集の繋ぎも鮮やか。蠱惑的で人を魅了させ映画向きな魔窟よ永遠に!



トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦(香港)

全国公開中

https://klockworx.com/movies/twilightwarriors/

(「週刊文春」編集部/週刊文春 2025年1月30日号)