Âç¿ÎÅÄ¸ü¡¡°úÂà¤Î¥Ç¥Ó¥ë¡¦¥¶¡¦¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤òà²ðºøá¡Ö²¶¤Ï¤³¤ÎÃË¤¬Âç¹¥¤¡£ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¡×
à¼ÙÆ»áÂç¿ÎÅÄ¸ü¡Ê£¶£·¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢¹Åç¤Î¤´ÅöÃÏ¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ç¥Ó¥ë¡¦¥¶¡¦¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó°úÂà»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¡Ö¿·½Õ¹Åç¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Î¥á¥¤¥ó¤ÇÂç¿ÎÅÄ¤ÏÍë¿ÀÌð¸ý¡¢²¬ÅÄ¹ä»Ë¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡¢³ëÀ¾½ã¡¢¥Þ¥ó¥â¥¹º´¡¹ÌÚÁÈ¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï¡ÖÎ®À±¥í¥±¥Ã¥ÈÇúÇË¡Ü¥í¡¼¥×¡õÅÅÎ®ÇúÇË¥Ð¥Ã¥È¡×¤Î·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é¡¢Âç¿ÎÅÄ¤¬¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¥í¡¼¥×¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ìÈïÃÆ¤·¤¿¾å¡¢ÅÅÎ®ÇúÇË¥Ð¥Ã¥È¤â¤¯¤é¤¦¤Ê¤ÉÂç¿ÎÅÄÁÈÎôÀª¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£¤³¤ì¤ËÈ¿·â¤·¤¿Âç¿ÎÅÄ¤Ï¡¢¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥Þ¥¹¥¯¤òÇË¤ê¤Ê¤¬¤éÊá¤é¤¨¤¿Ëö¡¢Ìð¸ý¤ËÇúÇË¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê²¼¤í¤µ¤»¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë³ëÀ¾¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤òÈß¤¤ÈïÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡½é¤á¤ÆÅÅÎ®ÇúÇË¤Î¥¨¥¸¥¤Ë¤·¤¿³ëÀ¾¤òÀïÆ®ÉÔÇ½¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¼ÙÆ»ÁÈ¤Ï¡¢Â³¤¤¤Æ¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤ò½¸Ãæ¹¶·â¤À¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ÏÂç¿ÎÅÄ¡¢Ìð¸ý¤Î¥À¥Ö¥ëÅÅÎ®ÇúÇË¥Ð¥Ã¥È¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÄÀ¤á¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢Âç¿ÎÅÄ¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ê¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤ÎÀëÅÁ¤Ë»¶¡¹ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£àÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤äá¤È»×¤¨¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÃË¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤Ï¡Ö£±Ç¯Á°¤«¤é¤³¤ÎÂç²ñ¤ò´ë²è¤·¤Æ¡¢³ëÀ¾Áª¼ê¤ËÅÅÎ®ÇúÇË¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¡¢Æó¤ÄÊÖ»ö¤Ç½Ð¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄ¾Á°¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ËÀ¾Â¼Áª¼ê¤â¡ØÀäÂÐ¹Ô¤¯¤è¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åìµþ¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ËÂç¿ÎÅÄ¤µ¤ó¡ª¡¡¼«Ê¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤òÅÅÎ®ÇúÇË¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Þ¤¿¡¢£±£±Ç¯´Ö¤Î¤´À¼±ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÂç¿ÎÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¶¤Ï¤³¤ÎÃË¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡ª¡¡£±¡¢£²¡¢£³¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¡¢Âç´Ñ½°¤È¶¦¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤Ï¡¢ÃËµã¤¤Ç£±£°¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÊ¹¤¡¢Çï¼ê¤ÎÃæ¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤¿¡£