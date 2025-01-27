39ºÐ¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¡¢12ºÐÇ¯²¼¤Î½÷Í¥¤È¤Þ¤µ¤«¤Îà0Æüº§á¡ÄÌõ¤¢¤êÉ×ÉØ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¼é¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡39ºÐ¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤¬12ºÐÇ¯²¼½÷Í¥¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö0Æüº§¡×¡Ä¡ª¡¡Ìõ¤¢¤êÉ×ÉØ¤Îà¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾ëÅÄÍ¥¤¬¡¢Æü¸þºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎóîÆ£µþ»Ò(27)¤ò¸å¤í¤«¤éÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¡¢7Æü¤«¤éÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¤¤¤¤Ê¤êº§¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡Ö¤¤¤¤Ê¤êº§¡×¤ÇÉ×ÉØÌò¤È¤·¤Æ¶¦±é¡£Îø¿Í¤ÎÉâµ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤ê¤ª¼ò¤ËÅ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢óîÆ£±é¤¸¤ëÃÏÌ£ÌÜ¤ÊOL¤È¡¢¾ëÅÄ±é¤¸¤ë¡¢¤Î¤Á¤ËÆ±¤¸¿¦¾ì¤Î¿·¤·¤¤¾å»Ê¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¸«ÃÎ¤é¤Ì¥¤¥±¥á¥ó¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é2¿Í¤Ï¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¼é¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖÆ´¤ì¤Î¶»¥¥å¥ó¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥óËþºÜ¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£