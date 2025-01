【「World of Warships: Legends」:「蒼き鋼のアルペジオ」コラボ】開催期間:2月3日~3月3日

ウォーゲーミングは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One用マルチプレイオンライン海戦アクション「World of Warships: Legends」と「蒼き鋼のアルペジオ ‐アルス・ノヴァ‐」とのコラボキャンペーン2月3日より3月3日にかけて再び開催する。

今回のコラボでは今までリリースされたコラボコンテンツに加え、「ARP Musashi」や「ARP Nachi」、「ARP Kirishima」などの艦艇、そして「大和」の無期限迷彩などがストアに登場する。さらに、2月3日より挑戦可能になる無料ミッションを完了することで、「蒼き鋼のアルペジオ・クレート」と「アルペジオ II クレート」を1個ずつ獲得できる。

また、本日1月27日より中国の奇書小説「西遊記」をテーマにした春節イベント「西遊記」が開催。イベントでは伝説の孫悟空が艦長コスチュームとして登場。さらに、フランス巡洋艦「Charles Martel」をベースとした新たな艦艇 Tier VII プレミアム巡洋艦「Wukong」(悟空)も追加される。ほかにも猪八戒、沙悟浄、三蔵法師をモチーフとした無期限迷彩として登場。これらの「西遊記」コンテンツはゲーム内キャンペーンやミッションで入手できる「春節 2025 クレート」で入手できるほか、ストアで個別に入手も可能となっている。期間は3月3日まで。

さらに、フランス Tier VII プレミアム戦艦「Picardie」が登場するキャンペーン「ピカルディのバラ」や、開発局プロジェクトにパンアジアのLegendary Tier 巡洋艦「Jinan」(済南) が登場する。

【The Legend of Wukong | New Update Overview in World of Warships: Legends】

(C) 1998-2024 Wargaming.net.

(C)Ark Performance /Shonengahosha, Arpeggio partners