KERA¡ÖÃ¯¤¬¸«¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×½ïÀî¤¿¤Þ¤¡¢¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¤é¤¬½Ð±é¤Î¥±¥à¥ê¸¦µæ¼¼¡Ø¥Ù¥¤¥¸¥ë¥¿¥¦¥ó¤Î½÷¿À¡Ù2025Ç¯5·î¤«¤éÅìµþ¤Û¤«¤ÇºÆ±é¡¿VAC¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¤¬³«»Ï¡Ê¡ºÀÚ 2·î6Æü¡Ë
º¸¤«¤é¥±¥é¥êー¥Î¡¦¥µ¥ó¥É¥í¥ô¥£¥Ã¥Á¡¢½ïÀî¤¿¤Þ¤¡¢¸ÅÅÄ¿·ÂÀ
¥±¥é¥êー¥Î¡¦¥µ¥ó¥É¥í¥ô¥£¥Ã¥Á¡ß½ïÀî¤¿¤Þ¤¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥±¥à¥ê¸¦µæ¼¼no.4¡Ø¥Ù¥¤¥¸¥ë¥¿¥¦¥ó¤Î½÷¿À¡Ù¤¬2025Ç¯5·îÅìµþ¡¦Ê¼¸Ë¡¦µ×Î±ÊÆ¡¦Ë¶¶¡¦¿·³ã¤Ë¤Æ¾å±é¡£
¡¡
¡Ö¥±¥à¥ê¸¦µæ¼¼¡×¤Ï·àºî²È¡¦±é½Ð²È¥±¥é¥êー¥Î¡¦¥µ¥ó¥É¥í¥ô¥£¥Ã¥Á¤È½ïÀî¤¿¤Þ¤¤¬2020Ç¯¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£
Âè°ìÃÆ¡Ø¥Ù¥¤¥¸¥ë¥¿¥¦¥ó¤Î½÷¿À¡Ù(2020Ç¯)¡¢ÂèÆóÃÆ¡Øº½¤Î½÷¡Ù¡Ê2021Ç¯¡¿¸¶ºî¡§°ÂÉô¸øË¼¡Ë¡¢Âè»°ÃÆ¡ØÌ²¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤È³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥±¥à¥ê¸¦µæ¼¼¡×¤¬¡¢Âè»ÍÃÆ¸ø±é¤È¤·¤Æ¡Ø¥Ù¥¤¥¸¥ë¥¿¥¦¥ó¤Î½÷¿À¡Ù¤òºÆ±é¤¹¤ë¡£
¥±¥à¥ê¸¦µæ¼¼¡¡¥±¥é¥êー¥Î¡¦¥µ¥ó¥É¥í¥ô¥£¥Ã¥Á¡¢½ïÀî¤¿¤Þ¤
ËÜºî¤Ï¡¢¤ª¾îÍÍ°é¤Á¤Î½÷¼ÒÄ¹¡Ê½ïÀî¤¿¤Þ¤¡Ë¤¬ÉÏÌ±³¹¡Ö¥Ù¥¤¥¸¥ë¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎºÆ³«È¯¤ò½ä¤Ã¤ÆÅÒ¤±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é´¬¤µ¯¤³¤ë¶÷ÏÃÅª¤Ê´î·à¡£¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿²ñÏÃ¤Î±þ½·¡¢Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±ÇÁü¡¢¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê²»³Ú¤¬Â¿¹¬´¶ËþºÜ¤ÎÀ¤³¦¤òºî¤ê¾å¤²¡¢ÉÏº¤ÁØ¤ÈÉÙÍµÁØ¤Î³Êº¹¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¿Í´Ö¼Ò²ñ¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê¥Æー¥Þ¤âÈë¤á¤¿¥¦¥§¥ë¥á¥¤¥É¤Ê¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥³¥á¥Æ゙¥£¤À¡£
½Ð±é¤Ë¤Ï½ïÀî¤¿¤Þ¤¤ÎÂ¾¡¢·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¤Î´ÇÈÄÇÐÍ¥¡¦¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¤¬¥Ù¥¤¥¸¥ë¥¿¥¦¥ó¤Ë½»¤à¸ð¿©¡È²¦ÍÍ¡É¤ò¿·¤¿¤Ë±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿ºäÅìÎ¶ÂÁ¡¢Æ£´ÖÁÖ»Ò¤é³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬»²²Ã¤¹¤ëÂ¾¡¢¾®±àçýÆà¡¢¸åÅì¤è¤¦¤³¡¢°ÍÅÄÊþ»Ò¡¢Ãæ¾å¥µ¥Ä¥¡¢½©¸µÎ¶ÂÀÏ¯¤¬¿·¤¿¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¿åÌîÈþµª¡¢»³Æâ·½ºÈ¡¢ÀÆÆ£Íª¡¢ÈøÊýÀëµ×¡¢¿û¸¶±ÊÆó¡¢¿¢ËÜ½ãÊÆ¡¢²¹¿åÍÎ°ì¡¢¸¤»³¥¤¥Ì¥³¡¢¹âÅÄÀ»»Ò¤Ï½é±é¤«¤éÂ³¤¤¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ø¥Ù¥¤¥¸¥ë¥¿¥¦¥ó¤Î½÷¿À¡Ù¥¤¥é¥¹¥È
¡¡
¤¢¤é¤¹¤¸
Âç´ë¶È¥í¥¤¥É¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢·Ð±Ä¤ËíåÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È(½ïÀî¤¿¤Þ¤)¡£ÌÜ²¼¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢ÉÏÌ±³¹¤Î¥Ù¥¤¥¸¥ë¥¿¥¦¥ó¤Î³«È¯¡£¤½¤Î¤¿¤áÈà½÷¤Ïº§Ìó¼Ô¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î±¦ÏÓ¥Ï¥Ã¥È¥ó(»³Æâ·½ºÈ)¤È¡¢¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤Î¥Á¥ã¥Ã¥¯(¿û¸¶±ÊÆó)¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ù¥¤¥¸¥ë¥¿¥¦¥óÂè¼·ÃÏ¶è¤ÎÇã¼ý¸ò¾Ä¤Î¤¿¤á¡¢¥½¥Ë¥Ã¥¯¼Ò¼ÒÄ¹¥¿¥Á¥¢¥Ê(¹âÅÄÀ»»Ò)¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤ë¡£¥¿¥Á¥¢¥Ê¤Ï¤½¤ÎÀÎ¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È²È¤Î¾®´Ö»È¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥½¥Ë¥Ã¥¯¼Ò¤Ç¤Ï¥¿¥Á¥¢¥Ê¤ÈÈë½ñ¤Î¥³¥Ö(¿¢ËÜ½ãÊÆ)¤¬½Ð·Þ¤¨¡¢Âè¼·ÃÏ¶è¤òÇä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¿©¤¤²¼¤¬¤ë¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È¤Ë¥¿¥Á¥¢¥Ê¤Ï¤¢¤ëÅÒ¤±¤ÎÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¡£¤â¤·1¥ö·î´Ö¡¢Ìµ°ìÊ¸¤ÇÀµÂÎ¤òÌÀ¤«¤µ¤º¥Ù¥¤¥¸¥ë¥¿¥¦¥ó¤ÇÊë¤é¤»¤¿¤é¡¢Âè¼·ÃÏ¶è¤Ï¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È¤Ë¾ù¤ë¡¢¤·¤«¤·ÅÓÃæ¤ÇÃÇÇ°¤·¤¿¤é¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÂèÈ¬ÃÏ¶è¤ÈÂè¶åÃÏ¶è¤ò¥¿¥Á¥¢¥Ê¤¬Ìã¤¦¡£¤½¤ÎÅÒ¤±¤Ë¾è¤Ã¤¿¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¼¹»ö¤Î¥ß¥²ー¥ë(ÈøÊýÀëµ×)¤Î¿´ÇÛ¤ò¤è¤½¤Ë¡¢²ñ¼Ò·Ð±Ä¤ò¥Ï¥Ã¥È¥ó¤ËÇ¤¤»¡¢¥Ù¥¤¥¸¥ë¥¿¥¦¥ó¤ËÃ±¿È¾è¤ê¹þ¤à¡£Çñ¤Þ¤ë½ê¤Ë¤âµç¤¹¤ë¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é²¦ÍÍ(¸ÅÅÄ¿·ÂÀ)¤È¥Ï¥à(¿åÌîÈþµª)¤Î·»Ëå¤¬Êë¤é¤¹¥Ð¥é¥Ã¥¯¤Ëµï¸õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¡Âè¤Ë¡¢¥É¥¯¥¿ー(²¹¿åÍÎ°ì)¡¢¥µー¥«¥¹(¸¤»³¥¤¥Ì¥³)¡¢¥ä¥ó¥°(ºäÅìÎ¶ÂÁ)¡¢ÅÁÆ»½ê¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¥¹ー¥¸ー(Æ£´ÖÁÖ»Ò)¤é¡¢¥Ù¥¤¥¸¥ë¥¿¥¦¥ó¤Î¿Í¡¹¤È¤â¿Æ¤·¤ß³Ú¤·¤¯Êë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ï¥Ã¥È¥ó¤Ï¥¿¥Á¥¢¥Ê¤Î¸µ¤Ë½Ð¸þ¤¤¢¤ëÄó°Æ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢·»Ëå¤Î¥Ð¥é¥Ã¥¯¤Ç»ö·ï¤¬µ¯¤¤ëー
¡¡
º¸¤«¤é¥±¥é¥êー¥Î¡¦¥µ¥ó¥É¥í¥ô¥£¥Ã¥Á¡¢½ïÀî¤¿¤Þ¤¡¢¸ÅÅÄ¿·ÂÀ
1·îÃæ½Ü¡¢·Î¸Å¤Î³«»Ï¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢ÊóÆ»¸þ¤±¤Ë¹çÆ±¼èºà²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£³Ú¤·¤¤¼Çµï¤À¤«¤é ¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤
―― ¤Þ¤ººÆ±é¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
KERA¡¡½é±é¤Î»þ¤Ï2020Ç¯¡¢¥³¥í¥Ê¸µÇ¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤ÊÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£4ËÜ´ë²è¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤Þ¤È¤â¤Ë¾å±é¤Ç¤¤¿Í£°ì¤Î¸ø±é¤¬¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÈ¾Ê¬¤·¤«Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÆ±é¤Î°Õ¿Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤â¤¦°ì²ó¤Á¤ã¤ó¤È¤¸¤Ã¤¯¤êºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
½ïÀî¡¡¤½¤â¤½¤â¥±¥à¥ê¸¦µæ¼¼¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê¸µÇ¯¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤¢¤¯¤»¤¯¤·¤Ê¤¬¤éºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤â¤¦°ìÅÙÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆºÆÅÙ¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KERA¡¡³Ú¤·¤¤¼Çµï¤À¤«¤é¤Í¡£
½ïÀî¡¡¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡£
―― ¸ÅÅÄ¤µ¤ó¡¢½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ÅÅÄ¡¡KERA¤Ã¤Á¤È ¤¿¤Þ¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê2¿Í¤ÇÍè¤é¤ì¤Æ¡¢¡Ø¥Ù¥¤¥¸¥ë¤ä¤ë¤ó¤À¤±¤É½Ð¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡Ø¶õ¤¤¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¿¤é¡¢KERA¤Ã¤Á¤¬¡Ø¸Å¤Á¤ó¤Î·ù¤¤¤Ê¤¤¤¤ÏÃ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤¤¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡ØÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
½ïÀî¡¡¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤¤¤¤ÏÃ¤¬·ù¤¤¤À¤«¤éÃÇ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤ÆKERA¤µ¤ó¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¡Ö¤¦¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÄº¤±¤¿¤é¤È´ê¤¦¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¸ÅÅÄ¡¡¤³¤Î´Ö¡¢±ÇÁü¤Ç¸«Ä¾¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é·ë¹½¤Ò¤É¤¤¤ä¤Ä¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£ºÇ¸å¤¬¤¹¤´¤¯¥Ïー¥È¥¦¥©ー¥ß¥ó¥°¤Ë½ª¤ï¤ë¤«¤é¤½¤³¤ËñÙ¤µ¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¡¢Á°È¾¤Ï¤Ò¤É¤¤¤ä¤ÄÂ¿¤¤¤è¤Í¡£»³Æâ¤È¤«¸¤»³¤È¤«¤¬±é¤¸¤Æ¤ëÌò¡£
½ïÀî¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤â¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¤³¦´Ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¸ÅÅÄ¡¡Á°²ó¤ÏÃçÂ¼¥È¥ª¥ë·¯¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¿Ìò¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢»³Æâ·½ºÈ¤Ë¡Ø¸ÅÅÄ¤µ¤ó¡¢¥Ù¥¤¥¸¥ë½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£
KERA¡¡¤¹¤´¤¤¶Ã¤¤¤Æ¤¿¤è¤Í¡£
¸ÅÅÄ¡¡»³Æâ¤Ë¡Ø¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ¤¤¤¤ÏÃ¤Ã¤¹¤è¡©¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡£
¡¡Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤Ë
―― ºÆ±é¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë±é½Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
KERA¡¡½ïÀî¤µ¤ó¤È2¿Í¤Ç±ÇÁü¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÈ¿¾ÊÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¿ï½ê¤Ë¤Ò¤É¤¤¸½¼Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¶ËÃ¼¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò½é±é¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤È¤¯¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç½ñ¤Ä¾¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¡¢²¦ÍÍ¤Ï¸Å¤Á¤ó¤¬¤ä¤ë¤È¥¤¥áー¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÌîÈþµª¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥Ï¥à¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤«¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿Êý¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¸Å¤Á¤ó¤È¤Ï¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤ò3ËÜ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¸Å¤Á¤ó¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
―― Ìòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
½ïÀî¡¡»ä¤¬±é¤¸¤ë¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¿Í¤ÎÁ±°Õ¤Ë¤¹¤¬¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£
¸ÅÅÄ¡¡»ä¤ÏµîÇ¯¡¢·àÃÄ°÷À¸³è¤¬40Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Ìòºî¤ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó(¾Ð)¡£
―― °ì¸À¤ÇËÜºî¤ò¸À¤¤É½¤¹¤È¤·¤¿¤é¡©
KERA¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤À¤È»×¤¦¤·¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤âÎÉ¤¤¼Çµï¡£Ã¯¤Ç¤âÍè¤é¤ì¤ë¼Çµï¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ø¥Ù¥¤¥¸¥ë¥¿¥¦¥ó¤Î½÷¿À¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡
VAC¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÃêÁªÈÎÇä¡¡¼õÉÕÃæ
VAC¤Ë¤è¤ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÃêÁªÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
Åìµþ¡¢Ê¼¸Ë¡¢µ×Î±ÊÆ¡¢Ë¶¶¡¢¿·³ã¤Î³ÆÃÏ¸ø±é¤âÁ´¤ÆÆ±¤¸¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¡¢
1·î27Æü¡Ê·î¡Ë12:00¼õÉÕ³«»Ï～2·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59¡ºÀÚ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¥Úー¥¸¤Ç¡£
https://fan.pia.jp/vac/ticket/detail/39/
¡¡
¸ø±é¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡£
https://www.cubeinc.co.jp/archives/theater/kemuri-no4
¡ÊÊ¸¡§¥¨¥ó¥È¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë
¥±¥à¥ê¸¦µæ¼¼ no.4¡Ø¥Ù¥¤¥¸¥ë¥¿¥¦¥ó¤Î½÷¿À¡Ù
¡Úºî¡¦±é½Ð¡Û¥±¥é¥êー¥Î¡¦¥µ¥ó¥È゙¥í¥¦゙¥£¥Ã¥Á
¡Ú½Ð±é¡Û½ïÀî¤¿¤Þ¤¡¡¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡¡¿åÌîÈþµª¡¡»³Æâ·½ºÈ¡¡ºäÅìÎ¶ÂÁ¡¡Æ£´ÖÁÖ»Ò
¾®±àçýÆà¡¡¸åÅì¤è¤¦¤³¡¡ÀÆÆ£Íª¡¡°ÍÅÄÊþ»Ò¡¡Ãæ¾å¥µ¥Ä¥¡¡½©¸µÎ¶ÂÀÏ¯
ÈøÊýÀëµ×¡¡¿û¸¶±ÊÆó¡¡¿¢ËÜ½ãÊÆ¡¡²¹¿åÍÎ°ì¡¡¸¤»³¥¤¥Ì¥³¡¡¹âÅÄÀ»»Ò
¡ÚÅìµþ¸ø±é¡Û2025Ç¯5·î6Æü¡Ê²ÐµÙ¡Ë～5·î18Æü¡ÊÆü¡ËÀ¤ÅÄÃ«¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥·¥¢¥¿ー
¡ÚÊ¼¸Ë¸ø±é¡Û2025Ç¯5·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë～5·î25Æü¡ÊÆü¡Ë Ê¼¸Ë¸©Î©·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー ºåµÞ Ãæ¥Ûー¥ë
¡Úµ×Î±ÊÆ¸ø±é¡Û2025Ç¯5·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë～5·î30Æü¡Ê¶â¡Ë µ×Î±ÊÆ¥·¥Æ¥£¥×¥é¥¶ ¥¶¡¦¥°¥é¥ó¥É¥Ûー¥ë
¡ÚË¶¶¸ø±é¡Û2025Ç¯6·î6Æü¡Ê¶â¡Ë～6·î8Æü¡ÊÆü¡ËÊæ¤Î¹ñ¤È¤è¤Ï¤··Ý½Ñ·à¾ìPLAT¼ç¥Ûー¥ë
¡Ú¿·³ã¸ø±é¡Û2025Ç¯6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë～6·î15Æü¡ÊÆü¡Ë ¤ê¤åー¤È¤Ô¤¢ ¿·³ã»ÔÌ±·Ý½ÑÊ¸²½²ñ´Û¡¦·à¾ì
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.cubeinc.co.jp/archives/theater/kemuri-no4