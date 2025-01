きのこ由来の特殊製法で作られた免疫対策サプリメント！セリスタ『AHCC(R)』

セリスタは、医療機関専用サプリメントブランドの「ドクターフィーネボーテ」から、新たなラインアップとして、免疫対策サプリメント『AHCC(R)(エーエイチシーシー)』を2025年1月27日(月)より販売中です!

セリスタ『AHCC(R)』

名称 : 担子菌培養抽出物加工食品

原材料名 : 担子菌培養抽出粉末(担子菌培養抽出物、デキストリン)(国内製造)、

植物性硬化油/シクロデキストリン

内容量 : 30g(1g×30袋)

賞味期限 : 製造より2年

希望小売価格: 12,960円(税込)

医療機関専用サプリメント

セリスタは、医療機関専用サプリメントブランドの「ドクターフィーネボーテ」から、新たなラインアップとして、免疫対策サプリメント『AHCC(R)(エーエイチシーシー)』を2025年1月27日(月)に販売中。

シイタケ由来の原料を使用したAHCC(R)は、40年にわたりその働きや安全性が研究されており、その高い品質から世界40か国以上に愛用者がいる健康食品です。

<AHCC(R)の特徴>

一般的なきのこ由来の健康食品は、普段私たちが食べ慣れているきのこを使用して製造しています。

AHCC(R)は、きのこの中でも、シイタケの根の部分にあたる『菌糸体(きんしたい)』を液体培養・抽出した成分を原料にしています。

その独自技術によって、アシル化α-1,4グルカンなどのAHCC(R)特有の活性成分が得られます。

<信頼の論文発表数>

AHCC(R)は世界各国で健康効果や安全性に関する試験が行われており、現在までに免疫などに関連する論文発表が150を超えています。

<安全性の高さ>

長年の研究から、AHCC(R)は数々の安全性に関する試験を行っており、1989年に商品化されて以来、重篤な副作用の報告はありません。

■毒性試験

・急性経口毒性試験・復帰突然変異試験・亜慢性経口毒性試験・小核試験

■安全性

・ヒト安全性試験(第I相)

その他にもアミノアップ品質・食品安全方針として、ISO22000(食品安全マネジメントシステム)、ISO9001(品質マネジメントシステム)、健康補助食品GMP(Good Manufacturing Practice)の認証を取得しています。

<お召上がり方>

1日1〜3袋を目安に、水またはぬるま湯などと一緒にお召し上がりください。

<こんな方におすすめ>

・季節の変わり目に備えたい

・イキイキとした毎日を送りたい

・ダメージに負けない体づくりをしたい

・生活習慣が気になる

