愛犬の生活の質を向上させる革新的な犬の車いす！わん・ステップ「犬の車いすイージーオーダー」

わん・ステップは、2025年3月に犬の車いすイージーオーダーを開始します。

わん・ステップ「犬の車いすイージーオーダー」

提供開始日: 2025年3月〜開始予定

URL : https://wan-step.co.jp/

※サービス開始時にサイト内に「イージーオーダー」を設置します

今回、飼い主さまにさらにお求めやすくするために、犬の車いすイージーオーダーを開始(2025年3月予定)します。

イージーオーダーで愛犬のサイズに合わせて、あなただけのぴったりな車いすを

イージーオーダーでは、愛犬の車いすを、ご自宅にいながら簡単にオーダーすることができますので、こんな方におすすめです。

・愛犬にぴったりサイズの車いすが欲しい

・店舗に行く時間がない

・遠方で試乗やサイズの計測に行けない

【イージーオーダーのメリット】

簡単計測 :愛犬の体のサイズを測るのは4箇所だけ。

ご自宅で手軽に測ることができます。

サイズ入力 :測ったサイズを、ネット上のオーダーフォームに入力するだけ。

ワンストップ注文:サイズ決定から注文まで、全てオンラインで完結。

【そもそも犬の車いすとは?】

犬も人間と同じように年齢を重ねるとともに体に変化が現れ、関節炎や神経疾患、そして不慮の事故などが原因で歩行が困難になってしまうことがあります。

事故による怪我など、さまざまな理由で歩けなくなる犬たちにとって、犬の車いすは生活の質を大きく向上させるための重要なサポートアイテムとなります。

元々犬は群れで生活する動物なので、人間とのコミュニケーションを好み、その特性からもわかるように、飼い主と共に活発に生活したいと考えています。

しかし、愛犬の体の自由が制限されることは、飼い主の心も痛むものです。

犬の車いすは、そのような状況において希望をもたらす存在となります。

現在の活動としては、わん・ステップの犬の車いすを幅広く認知してもらうためにイベントへの出展、ラジオへの出演など、積極的にプロモーションしています。

日本はもとより、世界的なペットブーム、動物愛護の意識向上により、高齢犬や障がい犬向けの、介護用品需要も向上しています。

近年では「ペットを飼う」から、「大切な家族の一員を迎える」という意識がさらに深まってきたように感じます。

その中でも、ペットを取り巻く環境はここ数年で大きく変化してきています。

<近年、日本における犬の平均寿命約15歳?!>

環境や犬種などによって違いはありますがこのような平均寿命の延伸は、獣医学の進歩や飼い主の健康管理意識の向上、適切な食事や飼育環境の向上によりペットのストレスの軽減、運動などの要因が寄与していると考えられます。

<平均寿命が延びたことによりペットの高齢化も進む?>

犬の1日は、人間にとっての3〜4日、または5〜6日。

シニア犬、高齢犬はおおよそ8歳あたりからと言われています。

<犬の車いすはいつから使えばいい?>

愛犬と日々過ごしていると、すぐに座り込んだり、後ろ足が弱ってきたかな?と思う瞬間が出てきます。

愛犬の状態を少しずつ観察しながら、そのあたりからいったん検討をおすすめします。

同社の車いすは2輪から4輪に組替えが可能です。

まずは2輪から少しずつ慣らすことで、愛犬への腰や足への負担を軽減できます。

そして、寝たきりになった場合は、4輪に乗せておくだけでも愛犬は楽になります。

なぜかというと、寝たきりの状態は人間も同じできついですよね?

起き上がることで、身体や背中、内臓への負担を軽減でき、排泄もスムーズになります。

【実際に使用した飼い主さまのご感想】

・排泄が良くなりました。

本人も楽なのか車いすに乗ったまま居眠りしています。

また起き上がらせることにより排泄がスムーズになりました。

・お散歩は少しずつですが、車いすを見せるとなんと!尻尾を振って喜びます!歩けるのがわかるみたいです。

・初代車いすから2代目です。

上手に乗りこなしています。

ハーネスでぶら下げていた時はただ歩くだけでしたが、車いすでは走るようになりました。

・最近、車いすで猛ダッシュするようになり、たまにお散歩が大変です。

(うれしい悲鳴)

・車椅子の制作・配送誠にありがとうございました。

飼い主様もとても満足されておりました。

私自身も、ワンステップ様への依頼は初めてだったのですが、完成品を見て、その完成度の高さに感嘆致しました。

(福岡市内動物病院)

愛犬や飼い主さまの喜びが私たちの励みになります。

【車いすの試乗について】

同社車いす試乗用でサイズが合えば試乗可能です。

採寸、試乗についても、愛犬を連れだすことができないなどのご相談は、電話にて承ります。

福岡近郊でしたら基本無料でご訪問します。

