本格的なコーヒーと特別な体験を提供！7Story.co

コーヒースタンド「7Story.co」は2025年のバレンタイン向けに、大切な人と一緒に心温まる一杯を楽しみながら忘れられないひとときを過ごせるよう、特別キャンペーンを開催します。

7Story.co

またクラウドファンディング「バレンタインに「特別な想い」と「至福の一杯」を届けたい〜豆缶プロジェクト〜」を実施中です。

【7Story.coが提案する新しいバレンタイン】

2024年のバレンタイン、「7Story.co」では心を込めた2つの特別な取り組みが行われます。

■店頭でのキャンペーン:コーヒー杯で特製豆缶を無料配布

7Story.coに来店しコーヒーを一杯飲むと、チョコレート入りの特製豆缶を無料プレゼント(数量限定)。

この豆缶は、中身を使い終わった後もおしゃれなインテリアとしてお部屋に彩りを添えます。

■クラウドファンディングで世界に一つだけのオーダーメイド豆缶を提案

『ペアコーヒー缶』は、お二人の写真をラベルにデザインした唯一無二のギフト。

バレンタインの新しい形として、この特別なアイテムを広める活動を行っています。

<『ペアコーヒー缶』大切な人と心がつながるギフト>

「一杯のコーヒーが生む、特別な物語。」

・お二人の写真をラベルにした、世界に一つだけのオーダーメイド缶。

・コーヒーが飲み終わった後も、ラベル缶は思い出の品としてインテリアに。

クラウドファンディングのプロジェクトページ

https://camp-fire.jp/projects/817797/view

【「7Story.co」の魅力】

「7Story.co」は、単なるコーヒースタンドではありません。

本格的なコーヒーと特別な体験を提供する場所として、多くの方に愛されています。

・本格派バリスタの一杯

店長は元自衛隊レンジャー部隊出身。

その厳しい訓練で培われた集中力と情熱が、一杯一杯のコーヒーに込められています。

どんなに忙しい日でも、ここで味わうコーヒーは特別なひとときを約束します。

・落ち着いた大人の空間

店内は大人の遊び心を刺激するカジュアルな空間。

スタンディングコーヒーで手軽に忙しい日常から少し離れて、心を落ち着ける時間を提供します。

・テイクアウトも可能

忙しいスケジュールの中でも気軽に立ち寄り、こだわりの一杯を持ち帰ることができます。

また仕事終わりの娯楽として購入して帰られる方も多くいます。

【店舗情報】

店舗名 : 7Story.co

所在地 : 大阪府大阪市福島区福島1丁目2-4 ヤタリュウビル 1F

(阪神福島駅から徒歩4分)

営業時間: 9時〜19時(定休日:木曜)

店長 : 内田甚

