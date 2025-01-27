

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42104.68 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41108.62 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40929.16 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40902.48 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40462.51 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40364.02 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39825.56 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39816.41 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39753.64 ボリンジャー:＋1σ(26週)



39565.80 ★日経平均株価27日終値



39505.56 6日移動平均線

39287.10 25日移動平均線

39231.29 均衡表雲上限(日足)

39226.96 均衡表基準線(日足)

39178.39 均衡表転換線(週足)

39170.31 13週移動平均線

39167.74 均衡表転換線(日足)

39024.58 75日移動平均線

38954.21 均衡表雲下限(日足)

38748.64 ボリンジャー:-1σ(25日)

38641.57 200日移動平均線

38578.12 26週移動平均線

38524.21 ボリンジャー:-1σ(13週)

38210.18 ボリンジャー:-2σ(25日)

37913.92 新値三本足陰転値

37878.10 ボリンジャー:-2σ(13週)

37671.72 ボリンジャー:-3σ(25日)

37402.60 ボリンジャー:-1σ(26週)

37232.00 ボリンジャー:-3σ(13週)

36791.45 均衡表雲上限(週足)

36457.22 均衡表雲下限(週足)

36227.08 ボリンジャー:-2σ(26週)

35777.18 均衡表基準線(週足)

35051.57 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 82.28(前日88.34)

ST.Slow(9日) 82.09(前日73.12)



ST.Fast(13週) 59.04(前日54.81)

ST.Slow(13週) 56.15(前日62.30)



［2025年1月27日］



株探ニュース

