　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42104.68　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41108.62　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40929.16　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40902.48　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40462.51　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40364.02　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39825.56　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39816.41　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39753.64　　ボリンジャー:＋1σ(26週)

39565.80　　★日経平均株価27日終値

39505.56　　6日移動平均線
39287.10　　25日移動平均線
39231.29　　均衡表雲上限(日足)
39226.96　　均衡表基準線(日足)
39178.39　　均衡表転換線(週足)
39170.31　　13週移動平均線
39167.74　　均衡表転換線(日足)
39024.58　　75日移動平均線
38954.21　　均衡表雲下限(日足)
38748.64　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38641.57　　200日移動平均線
38578.12　　26週移動平均線
38524.21　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38210.18　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37913.92 　　新値三本足陰転値
37878.10　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37671.72　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37402.60　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37232.00　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36791.45　　均衡表雲上限(週足)
36457.22　　均衡表雲下限(週足)
36227.08　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35777.18　　均衡表基準線(週足)
35051.57　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　82.28(前日88.34)
ST.Slow(9日)　　82.09(前日73.12)

ST.Fast(13週)　 59.04(前日54.81)
ST.Slow(13週)　 56.15(前日62.30)

［2025年1月27日］

株探ニュース