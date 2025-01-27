【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(27日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42104.68 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41108.62 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40929.16 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40902.48 ボリンジャー:＋3σ(25日)
40462.51 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40364.02 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39825.56 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39816.41 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39753.64 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39565.80 ★日経平均株価27日終値
39505.56 6日移動平均線
39287.10 25日移動平均線
39231.29 均衡表雲上限(日足)
39226.96 均衡表基準線(日足)
39178.39 均衡表転換線(週足)
39170.31 13週移動平均線
39167.74 均衡表転換線(日足)
39024.58 75日移動平均線
38954.21 均衡表雲下限(日足)
38748.64 ボリンジャー:-1σ(25日)
38641.57 200日移動平均線
38578.12 26週移動平均線
38524.21 ボリンジャー:-1σ(13週)
38210.18 ボリンジャー:-2σ(25日)
37913.92 新値三本足陰転値
37878.10 ボリンジャー:-2σ(13週)
37671.72 ボリンジャー:-3σ(25日)
37402.60 ボリンジャー:-1σ(26週)
37232.00 ボリンジャー:-3σ(13週)
36791.45 均衡表雲上限(週足)
36457.22 均衡表雲下限(週足)
36227.08 ボリンジャー:-2σ(26週)
35777.18 均衡表基準線(週足)
35051.57 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 82.28(前日88.34)
ST.Slow(9日) 82.09(前日73.12)
ST.Fast(13週) 59.04(前日54.81)
ST.Slow(13週) 56.15(前日62.30)
［2025年1月27日］
株探ニュース