¸Å²ì¼ÓÍýÆá¡¢Êì¹»¤Ç²¸»Õ¤é¤È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡ÖÇòÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¶Ã¤¡×Æ±ÁëÀ¸¤â¤·¤ß¤¸¤ß
¡¡¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¸Å²ì¼ÓÍýÆá¡Ê28¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Êì¹»¤Ç²¸»Õ¤é¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÊì¹»¤Ç²¸»Õ¤é¤È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¸Å²ì¼ÓÍýÆá
¡¡¸Å²ì¤Ï¡¢Êì¹»¤Ç¤¢¤ë·§ËÜ¿®°¦½÷³Ø±¡¹â¹»¤ËË¬Ìä¤·¤¿»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö1ËçÌÜ¤Ï¾¾ËÜÀèÀ¸¡ªÂ´¶È¤·¤Æ10Ç¯·Ð¤Ä¤±¤ÉÅö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÀèÀ¸¡ªºÙ¤«¤¤µ»½Ñ»ØÆ³¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö2ËçÌÜ°Ê¹ß¤Ï2Ç¯À¸¤Þ¤Ç´ÆÆÄ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿°ËÆ¦´ÝÀèÀ¸¡¡¤á¤Ã¤Á¤ãµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡ªÀáÌÜ¤ËËè²óÏ¢Íí¤¯¤ì¤ë¡£Â©»Ò¤Î¤¿¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¤âµ×¡¹¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²¸»Õ¤È²£¤ËÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÄéÀèÀ¸¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡º´²ì¸©½Ð¿È¤Î¸Å²ì¤Ï¡¢ÂçÄÅÃæ³Ø¹»¤ò·Ð¤Æ¡¢·§ËÜ¿®°¦½÷³Ø±¡¹â¹»¤ËÆþ³Ø¡£ºß³ØÃæ¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¾¾ËÜÀèÀ¸¡ª°ËÆ¦´ÝÀèÀ¸¡ª²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö»ä¤âÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä¤â¿®°¦Â´¤Ç¤¹¡×¡Ö²û¤«¤·¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¾¾ËÜÀèÀ¸¤Ë¤ÏÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö°ËÆ¦´ÝÀèÀ¸ÇòÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¶Ã¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æ±ÁëÀ¸¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÊì¹»¤Ç²¸»Õ¤é¤È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¸Å²ì¼ÓÍýÆá
¡¡¸Å²ì¤Ï¡¢Êì¹»¤Ç¤¢¤ë·§ËÜ¿®°¦½÷³Ø±¡¹â¹»¤ËË¬Ìä¤·¤¿»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö1ËçÌÜ¤Ï¾¾ËÜÀèÀ¸¡ªÂ´¶È¤·¤Æ10Ç¯·Ð¤Ä¤±¤ÉÅö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÀèÀ¸¡ªºÙ¤«¤¤µ»½Ñ»ØÆ³¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö2ËçÌÜ°Ê¹ß¤Ï2Ç¯À¸¤Þ¤Ç´ÆÆÄ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿°ËÆ¦´ÝÀèÀ¸¡¡¤á¤Ã¤Á¤ãµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡ªÀáÌÜ¤ËËè²óÏ¢Íí¤¯¤ì¤ë¡£Â©»Ò¤Î¤¿¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¤âµ×¡¹¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²¸»Õ¤È²£¤ËÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÄéÀèÀ¸¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¾¾ËÜÀèÀ¸¡ª°ËÆ¦´ÝÀèÀ¸¡ª²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö»ä¤âÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä¤â¿®°¦Â´¤Ç¤¹¡×¡Ö²û¤«¤·¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¾¾ËÜÀèÀ¸¤Ë¤ÏÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö°ËÆ¦´ÝÀèÀ¸ÇòÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¶Ã¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æ±ÁëÀ¸¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£