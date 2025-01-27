¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ê¡¼¥ÈÅê»ñË¡¿Í¡¢¥Ò¥ë¥È¥óÊ¡²¬¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¤ò¼èÆÀ
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ê¡¼¥ÈÅê»ñË¡¿Í¤Ï¡¢¥Ò¥ë¥È¥óÊ¡²¬¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¤Î¿®Â÷¼õ±×¸¢¤ò¥¨¥à¥¨¥ë¡¦¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¤«¤é¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
¼èÆÀÍ½ÄêÆü¤Ï2·î21Æü¡£¼èÆÀÍ½Äê²Á³Ê¤Ï643²¯5,000Ëü±ß¡£É¾²Á´ÕÄê³Û¤Ï717²¯±ß¤Ç¡¢NOIÍø²ó¤êÍ½Â¬¤Ï5.7¡ó¡£»ñ¶â¤Ï643²¯5,000Ëü±ß¤ò»ñ¶âÄ´Ã£¤·¤ÆÏÅ¤¦¡£
¥¨¥à¥¨¥ë¡¦¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¤Ï¤ß¤º¤Û¥ê¡¼¥¹¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥Ò¥ë¥È¥óÊ¡²¬¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¤ò¥Û¡¼¥¯¥¹¥¿¥¦¥óÆÃÄêÌÜÅª²ñ¼Ò¤«¤é¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼èÆÀ³Û¤ÏÈó¸øÉ½¡£
¥Ò¥ë¥È¥óÊ¡²¬¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¤ÏÃÏ¾å35³¬¡¦ÃÏ²¼2³¬·ú¤Æ¡£µÒ¼¼¿ô1,052¼¼¤Î¤Û¤«¡¢Ìó3,500Ì¾¤¬¼ýÍÆ¤Ç¤¤ë¶å½£ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÂç±ã²ñ¾ì¤ò´Þ¤á¤¿30¤Î²ñµÄ¼¼¡¦±ã²ñ¾ì¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥Á¥ã¥Ú¥ë¡¢ÂçÍá¾ì¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤Ê¤É¤òÍÊ¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¥Û¥Æ¥ë¡£
¥Ò¥ë¥È¥óÊ¡²¬¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¤Ï¡¢1995Ç¯4·î¤Ë¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¤È¤·¤Æ³«¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢2005Ç¯3·î¤ËJAL¥ê¥¾¡¼¥È¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¥Û¥Æ¥ëÊ¡²¬¡¢2010Ç¯¤Ë¸½Ì¾¾Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯¤ÎÍ½ÁÛÇä¾å¤Ï½ÉÇñÉôÌç¤¬65²¯1,500Ëü±ß¡¢ÎÁ°ûÉôÌç¤¬43²¯9,400Ëü±ß¡¢¤½¤ÎÂ¾¤¬3²¯6,500Ëü±ß¤Î112²¯7,400Ëü±ß¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ÔÆ¯Î¨¤Ï2024Ç¯¼ÂÀÓ¤¬63.8¡ó¡¢2025Ç¯Í½Â¬¤Ï68.8¡ó¡£¸ÇÄêÄÂÎÁ¤ÈÊÑÆ°ÄÂÎÁ¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÄÂ¼Ú¿Í¤È¤Ê¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ï4¸®¤È¤Ê¤ë¡£HMJ¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Û¡¼¥¯¥¹¥¿¥¦¥ó¤¬ÄÂ¼Ú¤·¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¤¬±¿±Ä¤ò¼õÂ÷¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢1·î30ÆüÉÕ¤ÇÇîÂ¿Ãæ½§¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¥×¥é¥¶¤ò46²¯±ß¤ÇÇäµÑ¤·¡¢»ñ»º¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¡£