【万博】くら寿司メニューに「アホ」登場… 世界の料理約70種 全国で先行販売【都内の販売一覧】
回転寿司チェーン「くら寿司」は、大阪・関西万博（4月13日開幕、大阪・夢洲）会場内店舗で提供する特別メニューを、2月7日より全国の店舗で先行販売する。特別メニューは約70種類で、万博に参加する約70ヶ国・地域の代表的な料理を再現したもの。先行販売では、1店舗につき1商品、異なる国・地域のメニューを提供し、万博会場で各国のパビリオンを巡るかように、店舗をめぐって楽しめる。
【写真・画像】くら寿司が世界の料理をメニュー化 ミャクミャクグッズも
あわせて、万博開幕日の4月13日、EXPOアリーナで行われるAdoオープニングスペシャルライブのプレミアムチケット（大阪・関西万博入場券付き）が抽選で合計50組100人に当たるキャンペーンを、1月24日〜3月2日まで実施。
このほか、くら寿司でしか手に入らない万博オリジナルグッズも2月7日から用意（北海道・沖縄は2月14日〜）。抗菌寿司カバー「鮮度くん」に入ったミャクミャクや寿司イラストなど、かわいいオリジナルグッズとなる。
■都内店舗の販売メニュー一覧 国・地域名／販売商品／店舗名
中華人民共和国／月餅／小金井・世田谷喜多見
フィリピン共和国／チキンアドボ／葛飾金町・調布駅前
シンガポール共和国／チリクラブ／高島平・フレスポ住吉
インドネシア共和国／コラックラブ／フレスポ東日暮里
トンガ王国／ケケ／昭島駅前・世田谷馬事公苑
パラオ共和国／アホ／南千住・八王子みなみ野
オーストラリア連邦／ローストビーフ／青梅・セブンタウン小豆沢
イスラエル国／マラビ／立川・浅草ROX
カタール国／ルカイマット／国分寺恋ヶ窪・成増
アラブ首長国連邦／パパロティ／ひばりが丘・足立栗原
ノルウェー王国／【ノルウェー産】サーモンカルパッチョ／光が丘IMA・吉祥寺駅前
スイス連邦／マラコフ／東葛西・銀座
英国（グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国）／サンデーロースト／高田馬場駅前・押上（スカイツリー前）駅前1F
アイルランド／ボクスティ／ミッテン府中・原宿
ハンガリー／鴨のロースト トリュフソース／八王子インター・池袋サンシャイン60通り
イタリア共和国／タリアータ／足立江北・江戸川
トーゴ共和国／アジデジ／池袋東口・田無駅前
カメルーン共和国／マケロ／多摩ニュータウン・小岩駅前
エチオピア連邦民主共和国／コーヒータルト／西新宿・瑞江駅前
ケニア共和国／コーヒーゼリー／ブランチ調布・アトレ大森
アンゴラ共和国／チキンムアンバ／イトーヨーカドー大井町・押上（スカイツリー）駅前2F
中央アフリカ共和国／フライドティラピア／足立青井・府中
チリ共和国／エリソス／渋谷駅前・聖蹟桜ヶ丘駅前
ベルー共和国／セビーチェ／めじろ台・落合南長崎
ポリビア多民族国／ビカンテデポジョ／池袋西口・武蔵小山
キューバ共和国／ロパビエハ／大泉インター・調布つつじヶ丘
ドミニカ共和国／ペスカド・コン・ココ／東大和・井草八幡宮
コロンビア共和国／パパクリオージャ オガオソース／中野駅南口
ホンジュラス共和国／カルネアサード／武蔵野西久保・中目黒駅前
パナマ共和国／エンサラダデフェリア／東向島・十条
ブラジル連邦共和国／ポンデケージョ／品川駅前・東村山
ウルグアイ東方共和国／アルファフォーレス／赤羽駅東口
あわせて、万博開幕日の4月13日、EXPOアリーナで行われるAdoオープニングスペシャルライブのプレミアムチケット（大阪・関西万博入場券付き）が抽選で合計50組100人に当たるキャンペーンを、1月24日〜3月2日まで実施。
このほか、くら寿司でしか手に入らない万博オリジナルグッズも2月7日から用意（北海道・沖縄は2月14日〜）。抗菌寿司カバー「鮮度くん」に入ったミャクミャクや寿司イラストなど、かわいいオリジナルグッズとなる。
■都内店舗の販売メニュー一覧 国・地域名／販売商品／店舗名
中華人民共和国／月餅／小金井・世田谷喜多見
フィリピン共和国／チキンアドボ／葛飾金町・調布駅前
シンガポール共和国／チリクラブ／高島平・フレスポ住吉
インドネシア共和国／コラックラブ／フレスポ東日暮里
トンガ王国／ケケ／昭島駅前・世田谷馬事公苑
パラオ共和国／アホ／南千住・八王子みなみ野
オーストラリア連邦／ローストビーフ／青梅・セブンタウン小豆沢
イスラエル国／マラビ／立川・浅草ROX
カタール国／ルカイマット／国分寺恋ヶ窪・成増
アラブ首長国連邦／パパロティ／ひばりが丘・足立栗原
ノルウェー王国／【ノルウェー産】サーモンカルパッチョ／光が丘IMA・吉祥寺駅前
スイス連邦／マラコフ／東葛西・銀座
英国（グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国）／サンデーロースト／高田馬場駅前・押上（スカイツリー前）駅前1F
アイルランド／ボクスティ／ミッテン府中・原宿
ハンガリー／鴨のロースト トリュフソース／八王子インター・池袋サンシャイン60通り
イタリア共和国／タリアータ／足立江北・江戸川
トーゴ共和国／アジデジ／池袋東口・田無駅前
カメルーン共和国／マケロ／多摩ニュータウン・小岩駅前
エチオピア連邦民主共和国／コーヒータルト／西新宿・瑞江駅前
ケニア共和国／コーヒーゼリー／ブランチ調布・アトレ大森
アンゴラ共和国／チキンムアンバ／イトーヨーカドー大井町・押上（スカイツリー）駅前2F
中央アフリカ共和国／フライドティラピア／足立青井・府中
チリ共和国／エリソス／渋谷駅前・聖蹟桜ヶ丘駅前
ベルー共和国／セビーチェ／めじろ台・落合南長崎
ポリビア多民族国／ビカンテデポジョ／池袋西口・武蔵小山
キューバ共和国／ロパビエハ／大泉インター・調布つつじヶ丘
ドミニカ共和国／ペスカド・コン・ココ／東大和・井草八幡宮
コロンビア共和国／パパクリオージャ オガオソース／中野駅南口
ホンジュラス共和国／カルネアサード／武蔵野西久保・中目黒駅前
パナマ共和国／エンサラダデフェリア／東向島・十条
ブラジル連邦共和国／ポンデケージョ／品川駅前・東村山
ウルグアイ東方共和国／アルファフォーレス／赤羽駅東口