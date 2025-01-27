Æü»º¡Ö¡È5¥É¥¢¥ï¥´¥ó¡ÉGT-R!?¡×½Ð¸½¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡ª ¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ÎÃÍÃÊ!?¡× 5Â®MT¡ß¶¯ÎÏ¡ÖÄ¾6¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¡×ºÎÍÑ¡ª ¥ÉÇ÷ÎÏ¥¨¥¢¥í¡Ö¥Õ¥ëÉðÁõ¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¢¤¬ÊÆ¤ÇÍî»¥
¿´Â¡¤Ï¡ÉR¡É¾ù¤ê¡ª¥ï¥´¥ó¤ÎÈé¤òÈï¤Ã¤¿Ïµ¡ª
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥Ècars & bids¤Ç2024Ç¯10·î¡¢Æü»º¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¢260RS¡×¡ÊWGNC34²þ·¿¡Ë¤ËÆüËÜ±ß¤ÇÌó514Ëü±ß¤Î¥×¥é¥¤¥¹¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¿·¼Ö²Á³Ê¤òÄ¶¤¨¤ë¶Ã¤¤Î¹âÃÍ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸ÄÂÎ¤ò½ÐÉÊ¤·¤¿cars & bids¤Ï¡¢1980Ç¯Âå°Ê¹ß¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤òÀìÌç¤Ë°·¤¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥Ë¥¢¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¥ï¥´¥óÈÇGT-R¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê70Ëç¡Ë
¡¡º£²óÍî»¥¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æü»º¤¬1996Ç¯¤ËÆü»º¤¬È¯Çä¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡¢¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¢¡×¡£
¡¡¥¹¥Ð¥ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡Ö¥ì¥¬¥·¥£¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥ï¥´¥ó¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤¹¤ë¡È¥ï¥´¥ó¥Ö¡¼¥à¡É¤Î¤Ê¤«¡¢Æü»º¤¬·ãÀï¶è¤Î»Ô¾ì¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤ÀÆþº²¤Î°ìÂæ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òR33·¿¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¤È¶¦ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë°µÅÝÅª¤Ê±¿Æ°ÀÇ½¤Î¹â¤µ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤ä¡Ö¥í¡¼¥ì¥ë¡×¤Ç¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¡ÖRB·¿¡×Ä¾Îó6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¡¢¥¹¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤Á°¸å¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¢¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥À¥ó´éÉé¤±¤ÎÂ®¤µ¤È³Ú¤·¤µ¤ò»ý¤Ä°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤È¤·¤Æ¹â¤¤ÍøÊØÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¢¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÅö»þ¡¿¸½¡§Æü»º¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡õ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡Ë¤¬À½ºî¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¢¡¦¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ö260RS¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡260RS¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä²á·ã¤Ê¤â¤Î¡£¤Ê¤ó¤ÈÅö»þ¤Î¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤ÎºÇÂ®¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡¢BCNR33·¿¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¡×¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ò¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¢¤Ë°Ü¿¢¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¿´Â¡¤ÏÅöÁ³¡¢GT-R¾ù¤ê¤Î2.6¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾6DOHC¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¡ÖRB26DETT·¿¡×¥¨¥ó¥¸¥ó¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ280ps¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯37.5kg-m¤òÈ¯À¸¤¹¤ëËÜµ¤»ÅÍÍ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶îÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¤âGT-R¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÅÅ»ÒÀ©¸æ£´WD¡Ö¥¢¥Æ¡¼¥µE-TS¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï5Â®MT¤Î¤ß¡£³°Áõ¤ÏÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÀìÍÑ¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¸Ç¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÀìÍÑ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ö¥ì¥ó¥Ü¼ÒÀ½¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥Ö¥ì¡¼¥¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÎÍÑ¡¢¥Ü¥Ç¥£³ÆÉô¤Ë¤ÏÀìÍÑ¤ÎÊä¶¯¤â»Ü¤¹¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥ï¥´¥ó¤ÎÈé¤òÈï¤Ã¤¿¡ÉR33GT-R¤È¸Æ¤Ù¤ë¹ÅÇÉ¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢º£²ó½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿260RS¤Ï1997Ç¯¼°¤Î½é´ü¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£Áö¹Ôµ÷Î¥¤Ï¸½ºßÌó17Ëü6000km¡¢³°Áõ¤Ï½ãÀµ¤Ë¶á¤¤ÎÉ¹¥¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÏBCNR33·¿¤Î¼¡À¤Âå¤Ç¤¢¤ëBNR34·¿¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-RÍÑ18¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ø¸ò´¹¡¢ÆâÁõ²ó¤ê¤âÄÉ²Ã¥á¡¼¥¿¡¼¤äMOMOÀ½¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥Ë¥¹¥âÀ½¥·¥Õ¥È¥Î¥Ö¤Ê¤É¤òÁõÃå¤·¡¢Ê·°Ïµ¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥«¥¹¥¿¥à¤â²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó´ØÏ¢¤Ï¤µ¤é¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î»ÅÍÍ¡£½ÐÉÊ¾ðÊó¤Ë¤Ï¡¢ARCÀ½¥¤¥ó¥¿¡¼¥¯¡¼¥é¡¼¤ä¼Ò³°¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¡¢HKSÀ½¥¿¡¼¥Ü¥¥Ã¥È¤ËV¥«¥à¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¡ÖF-CON V¥×¥í¡×¤Ë¤è¤ë¥Õ¥ë¥³¥óÀ©¸æ¤Ê¤É¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°ÆâÍÆ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï43·ï¤Î·ã¤·¤¤Æþ»¥¹çÀï¤ÎËö¡¢3Ëü3750¥É¥ë¡ÊÅöÆü¥ì¡¼¥È¤ÇÌó514Ëü±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¡£¿·¼Ö²Á³Ê¤ÎÌó440Ëü±ß¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ëÍî»¥³Û¤ËÂÐ¤·¡¢¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Î·ë²Ì¤òÅÁ¤¨¤¿µ»ö¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÎÆü»º¤ÏËÜµ¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÐ¾ì»þ¤Î¾×·â¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢¡ÖRB26¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÑ¤ó¤Ç¤Æ¤³¤ÎÃÍÃÊ¤À¤Èº£¤ä¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¤È¡¢ºòº£¤Î¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¤ÎÁê¾ì¹âÆ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÃÊÌÁõÈ÷¤Ç¤¢¤ëÂç·¿¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥ê¥Ó¥¢¤ò½ñ¤¹þ¤à¿Í¤â¡£¤½¤Î¥µ¥¤¥º¸Î¤Ë¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤Ë¤Ï¡Ö²óÅ¾¥Ö¥é¥·¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¤â¤Ë¡ØÀö¼Öµ¡¶Ø»ß¡Ù¤È¤Þ¤¢¤Þ¤¢ÌÜÎ©¤Ä¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë260RS¤Î¹ÅÇÉ¤µ¤òÉ½¤¹¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡³¤³°¤Ç¤ÎÆüËÜÀ½¥Ò¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¥«¡¼¤Î¿Íµ¤¾å¾º¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÆüËÜ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¸Å¤¤¥¯¥ë¥Þ¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ö¡¼¥à¤Ï²áÇ®¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£