フジテレビの動画配信サービス・FODでは、タイBLドラマ『1000 Years Old』を、2月1日0時から独占見放題配信する。『1000 Years Old』同作は2024年に制作され、2020年2月にタイ本国で放送開始するやいなや、Twitter(現・X)世界トレンド1位を記録するなど、各国で話題沸騰となったタイBLドラマ『2gether』でメガホンを握ったウィーラチット・トーンジラーが監督を務めたドラマ。

ある日、オカルト好きの大学生ヨーは、よく通う屋台でクールな青年パンに出会う。パンはいつも“豚の血スープ”を飲んでいて、その正体は千年近く前から生き続けている吸血鬼だった。不思議な魅力を持つ彼に興味を抱いたヨーは、パンに接近すべく彼の住むアパートの隣へ引っ越すことに。人間との交流を避けてきた孤独な吸血鬼のパンと平凡な男子大学生のヨーに芽生えた感情を描く、心温まるポップな物語だ。○■ストーリー宇宙人の存在を信じて疑わない、オカルト好きな大学生“ヨー”。いつものように大好物の“豚の血スープ”を食べていると、クールで風変わりな青年“パン”に出くわす。浮世離れした様子のパンに好奇心を抑えられないヨーは、同じアパートに引っ越して急接近していく。果たして彼はただの変わり者なのか、それとも地球に降り立った宇宙人なのか? 毎夜大量の豚の血スープを平らげる彼は、なんと千年近く前から生き続けている吸血鬼だった。これまで人間との交流を避けてひっそりと生きてきたパンも、ヨーに対しては特別な感情を持ち始める。平凡な男子学生と孤独な吸血鬼の間に芽生えた温かい友情は、次第に愛に変わっていく。【編集部MEMO】FODでは、『Love Sea』『Big Dragon』『PIT BABE』『Two Worlds』『Close Friend3』『Venus in The Sky』『Between Us〜縒り合わせる運命〜』『Ai Long Nhai』『Coffee Melody』『Close Friend』『Naughty BABE』『2gether-吹替-<ノーカット完全版>』『The Rebound』『Absolute Zero -絶対零度-』といったタイのドラマを配信している。さらに、タイBLドラマ『Love in The Air』の日本リメイク版『Love in The Air-恋の予感-』も配信している。(C)2024 Feelgood Bangkok all rights reserved.