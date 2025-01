イマオコーポレーションは1月20日、ドイツのファッションバッグブランドのNotabagから「Notabag×Letterpress Letters(ノットアバッグ・レタープレスレターズ)」の販売を開始した。「TAKE IT SLOW Blue」同商品は、トートバッグにもリュックサックにもなるポータブルバッグと、日本のクリエイティブスタジオのコラボによる日本限定モデル。

60〜70年代に作られた木製活字を使用し、活版印刷機でハンドプリントしたポスターをそのままデザインしており、ヴィンテージの木製活字ならではのキズやかすれも特徴となっている。「TAKE IT SLOW Blue」、「TAKE IT SLOW Gray」、「IT'S IN THE BAG Golden」、「IT'S IN THE BAG Wine Red」の全4種類を展開しており、価格は各5,500円。「TAKE IT SLOW Gray」「IT'S IN THE BAG Golden」「IT'S IN THE BAG Wine Red」スペシャルパッケージでの提供となる。