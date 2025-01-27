江蘇省連雲港市の中国・カザフスタン（連雲港）物流協力基地。（２０２４年７月２５日、ドローンから、南京＝新華社記者／李博）

【新華社上海1月27日】中国上海税関が26日に発表した長江デルタ地域（上海・江蘇・浙江・安徽1市3省）の2024年の貿易額は前年比5.6％増の16兆100億元（1元＝約21円）で、全国貿易総額の36.5％を占め、初めて16兆元を超え、過去最高を更新した。うち輸出は8.2％増の9兆9500億元で輸出総額の39.0％、輸入は1.5％増の6兆600億元で輸入総額の32.9％をそれぞれ占めた。

貿易相手別では、「一帯一路」共同建設国との貿易額が7兆7千億元で、全国の対「一帯一路」共同建設国貿易全体の34.9％、地域的な包括的経済連携（RCEP）協定加盟国が4兆9千億元で対RCEP協定加盟国貿易全体の37.3％、主要新興国で構成するBRICSが2兆1300億元で、対BRICS貿易全体の34.6％をそれぞれ占めた。

品目別の輸出額は、機械電気製品が5兆9600億元で、長江デルタ地域の輸出総額の6割を占めた。うち集積回路（IC）は4553億5千万元で、全国のIC輸出総額の40.1％、船舶は1981億7千万元で64.2％、自動車は3260億8千万元で39.1％を占めた。

民間企業の貿易額は8.2％増の8兆6900億元で、全国の民間企業の35.7％を占めた。