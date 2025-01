俳優の矢作穂香(27)が25日、自身のインスタグラムを更新。“水着姿”の美ボディショットを公開した。矢作は「Memories of my trip to Dubai」とつづり、ドバイ旅行での写真をアップ。黒の水着姿で絶景プールを楽しむ写真をはじめ、まぶしい笑顔で観光する様子を披露している。この投稿に「可愛すぎだって 一緒に泳ぎたい」「プールの写真絶景すぎ!!」「ホント可愛くて、セクシーすぎます」「So pretty」「どのカットも最高に可愛い」などの声が寄せられている。