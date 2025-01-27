¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÛÃæÅè£Ó£Á¤¬ÍèÇ¯¤Î£×£Â£Ã´ÆÆÄ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È»×¤¦¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó´ÆÆÄ¤À¤±¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡©¡¡Á°´ÆÆÄ¤ÎÃæÅèÁï£Ó£Á¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡á£µ£µ¡Ë¤¬£²£¶Æü¤ËÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ö¤ª¤«¤·¤Ð¡×¤Ë½Ð±é¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î²¬ÅÄ·½±¦¤ËÍèÇ¯¤ËÇ÷¤Ã¤¿£×£Â£Ã¤Ç»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¶½Ì£¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£±Ç¯¤«¤é£²£³Ç¯¤Þ¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï£³Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£ºòµ¨¤Ï£µ°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¼Ç¤¤·¡¢Àè¤´¤í£Ó£Á¤È¤·¤ÆàÉüµ¢á¤·¤¿¡£¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÂåÉ½´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤Ø¤Î´üÂÔ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢ÃæÅè£Ó£Á¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È»×¤¦¡£ÂåÉ½¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ä¤ä¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ï¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃ¯¤ò¸Æ¤Ö¤È¤«Æñ¤·¤¤¡£ËÍ¤¬´ÆÆÄ¤Î»þ¤ËÁª¼ê¤òÈ´¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¤½¤Î»þ¤Î¶ì¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¼ê£´¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ï¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤¬¥Ø¥Ã¥É¤ò¤ä¤ë¡£ËÍ¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¡Ê¸õÊä¤Î¡Ë´ÆÆÄ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ä¤¬¤Ê¤ê¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤Á¤é¤âÈÝÄê¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê¸«²ò¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¤Âå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¼ã¤¤ÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£ÃæÆü¤Î¹â¶¶¹¨ÅÍ¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£µÜ¾ë¤âÆþ¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¤½¤Î»þ¤½¤Î»þ¤Î¥Ë¡¼¥º¡£ÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤Î¤«¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¾¡¤Ä¤Î¤«¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¤¬¡¢¼«¤é¤ÎÂåÉ½¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£