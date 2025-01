人気アーバンスポーツ3競技の各年代国内最高峰大会が集結！JUSC「URBAN FUTURES HIROSHIMA」

日本アーバンスポーツ支援協議会(JUSC)が主催するアーバンスポーツの複合型イベント「URBAN FUTURES HIROSHIMA」を2025年4月18日(金)〜20日(日)まで広島市で開催します。

JUSC「URBAN FUTURES HIROSHIMA」

会期 :2025年4月18日(金)〜4月20日(日)

会場 :ひろしまゲートパーク (広島県広島市中区基町5-25)

広島電鉄「原爆ドーム前」下車 徒歩1分、「紙屋町西」下車 徒歩2分

アストラムライン「県庁前」下車 徒歩4分

バス「紙屋町」下車 徒歩1分/「広島バスセンター」下車 徒歩4分

主催 :一般社団法人日本アーバンスポーツ支援協議会(JUSC)

アーバンスポーツ大会組織委員会(UOC)

共催 :公益財団法人日本体操協会/一般社団法人 全日本フリースタイルBMX連盟/

一般社団法人日本スケートボード協会

協力 :広島県/広島市

入場 :無料

種目 :BMXフリースタイルパーク/BMXフリースタイルフラットランド/

スケートボード/パルクール

ひろしまゲートパークを会場とし、BMXフリースタイル、スケートボード、パルクールの各競技大会のほか、体験会も実施します。

広島の被爆80年の節目の年に、日本を代表するアーバンスポーツ選手たちが一同に集結し、スポーツの力で平和への願いを発信。

このイベントは入場無料となっており、人気の「アーバンスポーツ」の魅力を一度に楽しめる機会です。

■日本アーバンスポーツ支援協議会(JUSC)会長 渡辺 守成挨拶

2018年・2019年に日本アーバンスポーツ支援協議会はFISE HIROSHIMAを開催し、本当にたくさんの方々に来場いただきました。

再びこの広島で、アーバンスポーツの複合イベントであるURBAN FUTURESを開催することとなり、大変うれしく思います。

URBAN FUTURES HIROSHIMAでは国内最高峰のアーバンスポーツ競技大会だけではなく、各アーバンスポーツの体験会も計画しています。

【競技大会】

(1) BMXフリースタイルパーク・フラットランド/ジャパンカップ

BMX

BMX2

(2)スケートボード/FLAKE CUP

スケートボード

(3)パルクール/第6回日本選手権予選&ネクストジェン予選

パルクール

*BMXフリースタイルジャパンカップとは国内トップクラスが参戦する公式戦です。

*FLAKE CUPとは、日本スケートボード協会が後援する日本最大のキッズコンテストです。

*パルクール日本選手権予選&ネクストジェン予選とは、2025年秋に開催予定のパルクール日本選手権の予選大会とジュニア&キッズ強化候補選手選考会です。

