¡ÚÂçÁêËÐ¡ÛË¾ºÎ¶¤¬½ÇÉã¤Î¸µÄ«ÀÄÎ¶¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¸ì¤ë¡ÖÆþÌç¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤¿Í¤Ê¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Âç´ØË¾ºÎ¶¡Ê£²£µ¡áÎ©Ï²¡Ë¤¬¡¢½ÇÉã¤Î¸µ²£¹ËÄ«ÀÄÎ¶¡Ê£´£´¡Ë¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤Ï£²£·Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂæÅì¶è¤ÎÉô²°¤Ç°ìÌëÌÀ¤±²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£Á°Æü¤ÎÀé½©³Ú¤ÇÍ¥¾¡·èÄêÇÃÀï¤òÀ©¤·¡¢¼«¿È£²ÅÙÌÜ¤Î»òÇÕ¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Î¿³È½Éô¤Ï²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤ò·èÄê¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¤Ç¿äÁ¦¤òÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢£²£¹Æü¤ËÀµ¼°¤Ë¿·²£¹Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÄÌ»»£²£µ²ó¤ÎËëÆâÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ÎÂç¤Ê½ÇÉã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ï»Ò¶¡¤Î»þ¤«¤é²£¹Ë¤È¤¤¤¦¿Í¤òÎÙ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï²£¹Ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÁêËÐ¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþÌç¤·¤Æ¡¢²£¹Ë¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤¿Í¤Ê¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£¤½¤Î¾å¤Ç²£¹Ë¾º¿Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö²¿¤â¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÍ¥¾¡·èÄê¸å¤ËÄ«ÀÄÎ¶¤«¤é¤Þ¤ÀÏ¢Íí¤Ï¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î½ÇÉã¤Ï£²£¶Æü¤Ë¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤Ç¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¤Ë¶¯¤¤ÅÛ¾¡¤Æ¤ë¡£¶µ¤¨¡×¤È½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½ÇÉã¤ÈÆ±¤¸ÈÖÉÕ¤ÎÄºÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤ëÍ½Äê¤Î½Õ¾ì½ê¡Ê£³·î£¹Æü½éÆü¡¦ÂçºåÉÜÎ©ÂÎ°é²ñ´Û¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖºòÆü¤Ç½é¾ì½ê¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤·¡¢¤¹¤°¤Ë½Õ¾ì½ê¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤Þ¤¿°ì¤«¤é·Î¸Å¤·¤ÆÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤·¤Æ½Õ¾ì½ê¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£