1月27日 連載開始

講談社は1月27日、「ヤングマガジン」と「ヤンマガWeb」で、原作蓮尾トウト氏、漫画仲里はるな氏による囲碁マンガ「伍と碁」の連載をスタートした。「伍と碁」は、なにをやらせても上手で周囲からも神童と呼ばれていた小学生秋山恒星が、囲碁と出会ったことで始まるドラマ。第1話から熱い展開で盛り上げてくれる。

第1局「イノナカノカワズ」のページ

【第1話より】【あらすじ】

才能と挫折の激情囲碁漫画!!

野球もサッカーも勉強も、小さい頃からどんなことにおいても他を寄せ付けない才能があった「神童」の秋山恒星。小6の恒星は自分の名を世界に轟かせるため囲碁の道を志す。しかし恒星が通った囲碁教室にいたのはその才能をも握り潰す5人の天才少年少女だったーー。挫折を経験し平凡な人生のまま高校生になった恒星は再び囲碁と出会い、そして才能を開花させ5人へのリベンジを誓う。あの頃の、あの無敵感を取り戻すために――!

