2月21日公開の映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』の、劇中で繰り広げられる『ファイナルディビジョン・ラップバトル』の2回戦にあたる“Second Stage”の詳細が発表された。

本作は、スクリーン上で繰り広げられるラップバトルの勝敗が劇場内の観客投票によって決まる、劇場映画としては日本初となる観客参加型“インタラクティブ映画”。ヒプノシスマイクにとって最後のディビジョンバトルの舞台となっている。

イケブクロ、ヨコハマ、シブヤ、シンジュク、オオサカ、ナゴヤ・ディビジョンの6ディビジョンのうち、“First Stage”を勝ち抜いた3ディビジョンのみが進出できる“Second Stage”では、3ディビジョンがそれぞれの新曲をパフォーマンスすることが明らかに。

イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”の楽曲タイトルは「Three Kings」。作詞作曲をK DUB SHINE、Zeebra、DJ OASISが、作編曲をDJ OASISが手掛ける。ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”の楽曲タイトルは「Choice Is Yours」。山嵐のKOJIMA、KAI_SHiNEと、湘南乃風のHAN-KUNが作詞を、作曲を山嵐、HAN-KUN、編曲を山嵐が手掛けている。シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”の楽曲タイトルは「バラの束」。作詞作曲をKICK THE CAN CREWのMCU、LITTLE、KREVA、編曲をKREVAが担当する。

また、シンジュク・ディビジョン“麻天狼”の楽曲タイトルは「BLESS YOU」。作詞をSALU、作曲をSALU、JIGG、編曲をJIGGが担当。オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”の楽曲タイトルは「笑門来福」で、作詞をCreepy NutsのR-指定が、作編曲をDJ 松永が手掛けている。ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”の楽曲タイトルは「シンジルチカラ」で、作詞、作曲、編曲を、HOME MADE 家族が担当している。

さらに、これら6曲のディビジョン新曲が1月31日に配信リリースされることも決定。なお、各ディビジョンの新曲の詳細は、ABEMAにて1月26日に無料生配信された特別番組『映画公開記念!ヒプムビ the Party』内にて発表されている。

(文=リアルサウンド編集部)