À¯¼£²È¤ÎSNSÀïÎ¬ ¶ÌÌÚÍº°ìÏº»á¡Ö¡È±ÊÅÄÄ®¤ÎYouTuber¡É¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Àè¹Ô¼Ô¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡Ö·ë¶É¤Ï¥Í¥Ã¥È¥É¥ÖÈÄ¤À¡×
¡¡µîÇ¯12·î¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬ÌîÅÞÂè1ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊÀ¤ÏÀÄ´ºº 2024Ç¯12·î23Æü¡¦Æü·ÐÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¡£»Ù»ýÎ¨¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼ã¼Ô¡¢ÃËÀ¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏÌò¿¦Ää»ßÃæ¤Î¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏº½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬¡¢»Ù»ýÎ¨¾å¾º¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëSNSÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØABEMA Prime¡Ù¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¶¯²½¤¹¤ë¡ÈSNSÂÐºö¤ÎÆâÍÆ¡É
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¡¢11%¤«¤é14%¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï¡ÖÇä¤ì¤Ê¤¤ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢14¡ó¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤¤¤ÄÍî¤Á¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Ãå¼Â¤ËÁªµó¤ÇÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¤ò°ì¸Ä°ì¸Ä¼Â¸½¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤ò¤¤Á¤ó¤Èºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤ò·¹¤±¤¿¤¤¡£»Ù»ý¤Î¼å¤¤¤È¤³¤í¤Ï¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Åö½é¤Ï¡Ö¾®¤µ¤ÊÀ¯ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤È¿·Ê¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖº¤¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢7Ç¯Á°¤ÎÅö»þ¤Þ¤À¤Ï¤·¤ê¤À¤Ã¤¿YouTube¤òÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ»Ï¤á¤¿¡£¡È±ÊÅÄÄ®¤ÎYouTuber¡É¤È¤º¤¤¤Ö¤óÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀè¹Ô¼Ô¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤âÃ»¤¯¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤ËºÜ¤»¤¿¤â¤Î¤ä¡¢°ÂÇÜÁíÍý¤ä´ßÅÄÁíÍý¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤È¤ä¤Ã¤¿ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤ò¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤ÇÄ¹¤¤¤â¤Î¤òºÜ¤»¤¿¤é¡¢Ä¹¤¯¤Æ¤â¥¬¥Á¥ó¥³¤Î¤ä¤Ä¤¬²ó¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¸«¤ä¤¹¤¯Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤è¤ê¡¢YouTube¤Ï¼Ü¤¬Ä¹¤¤Êý¤¬²ó¤ë¤È¤«¡¢·Ð¸³¤·¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£Áªµó¤Î¤È¤¤âAB¥Æ¥¹¥È¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¤Í¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢ºÇ¸åÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬·ë²Ì¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¹ñÌ±¤ä»Ù»ý¼Ô¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤«¡£¶ÌÌÚ»á¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢±éÀâ¤ÎºÇ½é¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤ò¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£¸ÀµÚ¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¡£·ÐºÑÀ¯ºö¤ä103Ëü¤ÎÊÉ¤òÁ°ÌÌ¤ËÁÊ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î´¶³Ð¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡SNS¤ò¤ä¤ë¾å¤Ç¡¢¥Ö¥ì¡¼¥ó¤Ï¤¤¤¿¤Î¤«¡£¡Ö»ä¤À¡£¼«Ê¬¤ÇÁà½Ä¤·¤Ê¤¤¤È¡£Áªµó¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤òË¬Ìä¤·¤¿¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥É¥ÖÈÄÁªµó¤À¡£¤½¤ì¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ä¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ë¶É¤Ï¥Í¥Ã¥È¥É¥ÖÈÄ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê¡Ë