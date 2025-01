【ルック】ディオールがキム・ジョーンズによる2025-2026年ウィンター メンズ コレクションを発表

ディオールは、2025-2026年ウィンター メンズ コレクションをパリのエコール ミリテールで発表しました。Courtesy of DIOR今シーズン、メンズ クリエイティブ ディレクターのキム・ジョーンズは、クリスチャン・ディオールによる1954-1955年秋冬 オートクチュール コレクションの「Hライン」のインスピレーションを起点に、メンズウエアの進化という概念を探求しました。同時に、メンズクチュールの正式なプレゼンテーションも組み込まれ、主にショーの冒頭と終盤で、プレタポルテのルックに織り交ぜられて登場します。

「ムッシュ ディオールの『H ライン』は今シーズンのためにアーカイブに立ち返る前から、私たちの頭の中にずっとあったものでした。グラフィカルで角ばった印象があり、メンズウエアの世界と非常に親和性が高いと感じていました。ムッシュ ディオールに再びフォーカスすべきだと確信していました。基本に立ち返り、メゾンの神髄に焦点を当てたかったのです。



このコレクションには、ファッションの歴史、特にメンズウエアの歴史を感じさせる要素が落とし込まれています。そこに感じられるのは、18 世紀の非常に華やかで絢爛なものから、モダンなメンズウエアの起源である 19 世紀のより直線的で実用的なものへのシフトです。ただ、多くがファッションの歴史に触れるルックである一方で、このコレクションが体現するのは歴史的なファッションではありません。究極的には、『現在』を体現するものなのです」

― キム・ジョーンズ進化とシルエットの変化という概念がコレクション全体を通して表現されています。時代の変化から、フェミニンからマスキュリンに変化していくアーカイブピースのインスピレーション、そしてスカートに形を変えるコートといった実際に変形する洋服がコレクションに組み込まれています。遊び心のあるボリューム感も、コレクションを通して表現されています。フィットからフレアまで、ウィメンズウエアのアーカイブから着想を得たベルテッドの、繰り返し登場するローブからオペラコートに顕著にその要素が見られます。最高峰のファブリックと仕上げも本コレクションの特徴です。シルクとサテンを中心としながらも、すべてのピースにおいて厳格さや風格といった要素が感じられます。豪華な要素の一方で、シルエットは削ぎ落とされています。特に、意図されたドレープとキアロスクーロ(明暗)のアイデアを通して、表面の仕上がりには、光と光沢が取り入れられています。Courtesy of DIOR「レディーズ マン」と呼ばれたジャコモ・カサノヴァの人物像が、2つの意味合いで、コレクションとプレゼンテーション全体に落とし込まれています。彼の華やかな装いの男性というイメージ、そして仮面のモチーフに、18 世紀の贅沢さ、そしてマスキュリンとフェミニン、ウィメンズのオートクチュールとメンズのプレタポルテのインスピレーションが組み合わせられています。Courtesy of DIORレザーグッズは、ソフトなフォルムのバッグに、意図的なコントラストとしてマスキュリンなハードウエアでアクセントを加えることで、二面性を感じさせます。また、シアリングでソフトに仕立てた「ディオール ローラー」バッグと対照的に、類を見ないレザーを採用した「ディオール ノルマンディー」トートが登場します。Courtesy of DIORシューズのデザインでは、マスキュリンなサヴォワールフェールというアイデアに、より伝統的なフェミニンさが組み合わせられています。クラシックなレザードレスシューズや光沢の鮮やかな「ディオール パルマレス」レザーブーツには、コレクション全体に繰り返し登場するクチュールボウのモチーフを取り入れた、結び目のついたサテンのトゥキャップ -「ボウキャップ」 があしらわれています。1961年のアーカイブシューズから引用した手刺繍を施したスペシャルオーダーのハイブリッドスニーカーには、華やかさと卓越した職人技が落とし込まれています。Courtesy of DIORコレクションの主となる刺繍は、ムッシュ ディオールが1948年春夏 オートクチュール コレクションで発表したルック「ポンディシェリ」から引用したものです。この刺繍は、ショーを締めくくるピンクのローブの上で再現される他、コレクション全体にも広がり、ベルトに装着され、クチュリエのあらゆる仕事道具を備えるスターリングシルバーのシャトレーンといったジュエリーのモチーフとしても見て取れます。その他の刺繍は、ピンストライプやヘリンボーンなど、メンズウエアの典型的な柄を想起させる一方、本コレクションではそれらの要素が重ね合わせられ、より華やかな装飾へと変貌を遂げています。また、シンプルに雨粒を散らしたような刺繍でさえも、さまざまな大きさのガラスビーズを用い、熟練の職人による手作業で配置し、縫い付けているため、決して単純なものではありません。#DiorWinter25