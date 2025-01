歌手の浜崎あゆみさんが2025年1月26日、緑色のジャージを着た近影をインスタグラムで公開し、「何でも着こなしてしまう」などと反響を呼んでいる。

「人生賭けてみる?」

公開されたのは、庭園で岩に腰かけてアンニュイな表情を浮かべた浜崎さんの写真だ。着ている緑色のジャージは、命がけの賞金ゲームを描いたNetflixシリーズ「イカゲーム」とスポーツブランド「PUMA(プーマ)」のコラボ商品で、胸元にはロゴも入っている。

投稿文では、「人生賭けてみる?」「#allin」「#イカゲーム」と伝えた。

投稿のコメント欄には、「何でも着こなしてしまう姫 グリーンのジャージも似合って絵になるよぉ」「場所と相まってオシャレすぎなイカゲーム」「やっぱり何着てもカッコいい」といった声が寄せられている。

浜崎さんはストーリーズで同日、ジャージ姿の写真を公開しながら、「If you don't take the risk, you won't win. But you can avoid losing.(編訳:リスクを冒さなければ勝てない。しかし、負けることは避けられる。)」とも記している。