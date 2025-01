セガ ラッキーくじオンラインに、「〈物語〉シリーズ」の賞品が登場!

ショコラをテーマにした衣装がかわいい、セガ限定の描きおろしイラストが使われた、ぬいぐるみやマスコットが展開されています☆

セガ ラッキーくじオンライン「〈物語〉シリーズ」

価格:1回770円(税込) + 送料500円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

販売期間:2025年1月27日11:00〜2025年3月25日23:59

セガ ラッキーくじオンラインに、『化物語』を始めとする西尾維新先生によるライトノベルシリーズ「〈物語〉シリーズ」の賞品が登場!

ショコラをテーマにした衣装がかわいい、セガ限定の描きおろしイラストが使われています。

それぞれのイメージに合わせた衣装の装飾など、細部までこだわりが詰まったデザインです。

A賞 マルチクロス

A賞はマルチクロス。

「忍野忍」「八九寺真宵」「斧乃木余接」それぞれのデザインと、集合デザインの4種類がラインナップされています。

壁に飾って楽しむのもおすすめです。

B賞 おすわりぬいぐるみ

B賞はおすわりぬいぐるみ。

ショコラをテーマにした衣装を着た「忍野忍」「八九寺真宵」「斧乃木余接」の3種類が展開されています。

丁寧に再現された3人の髪型や表情もポイントです。

C賞 アクリルスタンド

C賞はアクリルスタンド。

色違いの傘をさす「忍野忍」「八九寺真宵」「斧乃木余接」がそれぞれ2種類ずつ展開されています。

チョコプレートのようなデザインであしらわれている名前もポイントです。

D賞 ぬいぐるみマスコット

D賞はマスコット。

「忍野忍」「八九寺真宵」「斧乃木余接」「戦場ヶ原ひたぎ」「羽川翼」「忍野メメ」「貝木泥舟」の7種類をラインナップ。

手のひらサイズなので、一緒にお出かけを楽しめます。

E賞 ミニアクリルスタンド

E賞はミニアクリルスタンド。

「忍野忍」「八九寺真宵」「斧乃木余接」「戦場ヶ原ひたぎ」「羽川翼」「忍野メメ」「貝木泥舟」「阿良々木暦」「神原駿河」「千石撫子」「老倉育」の11種類です。

C賞のアクリルスタンドとは異なる画風です。

F賞 ステッカーセット

F賞はステッカーセット。

「忍野忍」「八九寺真宵」「斧乃木余接」は2枚ずつ、「戦場ヶ原ひたぎ」「羽川翼」「忍野メメ」「貝木泥舟」「阿良々木暦」「神原駿河」「千石撫子」「老倉育」は2人ずつがペアになっています。

手持ちのステーショナリーをデコレーションするのにぴったりなサイズです。

ショコラをテーマにした衣装がかわいい、セガ限定の描きおろしイラストを使用したグッズが盛りだくさん。

2025年3月25日23:59まで販売されている、セガ ラッキーくじオンライン「〈物語〉シリーズ」の紹介でした☆

©西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ”ショコラ”がテーマのアクリルスタンドやぬいぐるみ!セガ ラッキーくじオンライン「〈物語〉シリーズ」 appeared first on Dtimes.