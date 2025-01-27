「ANA Mall」2周年キャンペーンで最大10倍マイル還元、「iPhone 16」も5倍以上還元
「ANA Mall」2周年キャンペーンで最大10倍マイル還元
ANA Xが運営するECサイト「ANA Mall」で27日、「ANA Mall 2周年キャンペーン」が開始された。マイルアップキャンペーンやApple WatchやAirPodsの購入で使える1000円割引クーポンの配布などが実施される。第1弾キャンペーンは、2月3日9時59分まで。キャンペーン登録が必要。
マイルアップキャンペーンで最大10倍還元
期間中、通常100円につき1ANAマイル還元のところ、ANA Mallの全商品に対して＋4倍還元される。また、対象のショップ購入分は＋2倍マイル還元され、合計＋6倍マイル還元される。
加えて、ANAカードでクレジット決済した場合は＋1倍還元される。これにANAカードマイルプラス分（通常特典）で＋1倍、対象のANAステータス会員（ANAプレミアムメンバー、ANAスーパーフライヤーズ本会員）はライフソリューションサービスボーナスマイルとして＋1倍還元され、通常＋9倍の合計10倍分還元される。
1つめの＋4倍還元は、iPhone 16などのアップル（Apple）製品も対象。たとえば、「iPhone 16 Pro」の256GBモデル（19万5800円）の場合、＋4倍還元分を含めると9790マイル還元される。対象のANAステータス会員がANAカードでクレジットカード決済した場合は、合計8倍分の1万5664マイル還元される。
Apple WatchやAirPodsの購入で使える1000円割引クーポン
2月28日までの期間中、対象のApple WatchやAirPodsの購入で使える1000円割引クーポンが配布される。
対象は、Apple Rewards Storeで販売されているApple WatchとAirPods。たとえば、「Apple Watch Ultra 2」（GPS + Cellularモデル）の49mmナチュラルチタニウムケースとネイビーオーシャンバンドを購入すると、12万8800円から1000円割引の12万7800円で購入できる。先述のマイルアップキャンペーンの＋4倍分を含めると6390マイル還元される。