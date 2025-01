DREAMS COME TRUEが3月12日、<大阪・関西万博開催記念 ACN EXPO EKIDEN 2025>のために書き下ろした新曲「ここからだ!」を含む35th Anniversaryシングル「ここからだ!」をCDリリースすることが決定した。DREAMS COME TRUEがCDシングルをリリースするのは約2年半ぶりとなる。CDシングル「ここからだ!」には4曲を収録。“あなたの心と体を奮い立たせる[O(オー)☆N(エン)歌]”として35周年イヤーを締めくくる表題曲「ここからだ!」(1月29日単曲配信開始)をはじめ、映画『カミノフデ 〜怪獣たちのいる島〜』主題歌として書き下ろされた「Kaiju」、Honda新型オデッセイWEB CM曲「THIS IS IT! YOU’RE THE ONE! I KNEW IT! うれしい!たのしい!大好き!〜ODYSSEY Version〜」、サントリーウエルネス トゥルーウエルネスプロジェクト公式ソング「何度でも - True Wellness Project Version for Comado -」といったはドリカム35周年を鮮やかに彩った4曲がパッケージされるかたちだ。

■35th Anniversary CD Single「ここからだ!」

2025年3月12日(水)発売

UMCK-5774 \1,650(税込) / \1,500(税抜)

仕様:中村正人による「ここからだ!」セルフライナーノーツ 封入



▼CD収録曲

1. ここからだ!

※『大阪・関西万博開催記念 ACN EXPO EKIDEN 2025』テーマソング / 『アスミライ ABC EXPO プロジェクト』テーマソング

2. Kaiju

※映画『カミノフデ 〜怪獣たちのいる島〜』主題歌

3. THIS IS IT! YOU’RE THE ONE! I KNEW IT! うれしい!たのしい!大好き!〜ODYSSEY Version〜

※Honda新型オデッセイWEB CM曲

4. 何度でも - True Wellness Project Version for Comado -

※サントリーウエルネス トゥルーウエルネスプロジェクト公式ソング



●特典

・DCTgarden SHOPPING MALL & DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン 2024/2025会場特典:ステッカー(裏ジャケver.)

※ウラワン会場特典は、2月8日国立代々木競技場第一体育館以降の会場が対象となります

・その他CDショップ特典:ステッカー(表ジャケver.)

※一部のCDショップでは特典が付かない場合もございます。ご予約・ご購入時に必ずご確認ください。

・Amazon.co.jp特典:メガジャケ

●予約

・DCTgarden SHOPPING MALL:https://dctgardenshoppingmall.com/

・UNIVERSAL MUSIC STORE:https://store.universal-music.co.jp/artist/dct/



■配信情報

▶「ここからだ!」 ※2025年1月29日配信開始

配信リンク:https://dreamscometrue.lnk.to/Kokokarada

▶「Kaiju」

配信リンク:https://dreamscometrue.lnk.to/kaiju

▶「THIS IS IT! YOU’RE THE ONE! I KNEW IT! うれしい!たのしい!大好き!〜ODYSSEY Version〜」

配信リンク:https://dreamscometrue.lnk.to/this_is_it_youre_the_one_i_new_it

▶「何度でも - True Wellness Project Version for Comado - 」

配信リンク:https://dreamscometrue.lnk.to/nandodemo_twpvc

■<DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン 2024/2025 supported by U-NEXT>



09月22日(日) さいたまスーパーアリーナ

09月23日(月/祝) さいたまスーパーアリーナ

10月01日(火) 国立代々木競技場第一体育館

10月02日(水) 国立代々木競技場第一体育館

10月12日(土) マリンメッセ福岡A館

10月13日(日) マリンメッセ福岡A館

10月26日(土) 大阪城ホール

10月27日(日) 大阪城ホール

11月02日(土) 広島グリーンアリーナ

11月03日(日/祝) 広島グリーンアリーナ

11月23日(土/祝) 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

11月24日(日) 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

12月07日(土) Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

12月08日(日) Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

12月14日(土) 横浜アリーナ

12月15日(日) 横浜アリーナ

12月28日(土) Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

12月29日(日) Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

▼2025年

01月18日(土) 大阪城ホール

01月19日(日) 大阪城ホール

01月25日(土) マリンメッセ福岡A館

01月26日(日) マリンメッセ福岡A館

02月08日(土) 国立代々木競技場第一体育館

02月09日(日) 国立代々木競技場第一体育館

02月15日(土) 大阪城ホール

02月16日(日) 大阪城ホール

03月01日(土) 北海道立総合体育センター 北海きたえーる

03月02日(日) 北海道立総合体育センター 北海きたえーる

03月22日(土) 沖縄アリーナ

03月23日(日) 沖縄アリーナ

https://dct35th.dreamscometrue.com/urawan2024_2025

なおパッケージには、新曲「ここからだ!」について中村正人がじっくりと語った“5,000字セルフ解説”を封入。書き下ろしに至った背景やサウンドデザインに込めた想い、歌詩の制作過程とセクションごとの歌詩解説、ダンスプロジェクトについてなど、楽曲を深く味わうことができる内容となっている。以下に、CDシングル「ここからだ!」のオフィシャルレビューをお届けしたい。◆ ◆ ◆2024年3月21日のデビュー記念日から翌年まで1年間をかけてさまざまなイヴェントやリリースが行われているアニバーサリーイヤーを締めくくる新曲が出来上がった。タイトルは「ここからだ!」。それはまさに35周年以降の自分たちに向けられた言葉であるのと同時に、この曲は『大阪・関西万博開催記念 ACN EXPO EKIDEN 2025』テーマソング / 『アスミライ ABC EXPO プロジェクト』テーマソングとなっており、駅伝のレース自体が舞台となっている。それにしても──これは「スピリラ」(2022年)など、ここ最近のドリカムの新曲を受け取って初めて聴いたときにまず感じることなのだが、とにかく予想もしない角度から楽曲がやってくる。いや別に、予想と言って、具体的にこんな曲ということを思い描いていたのではない。ただ、常にこう思わせられるのだ。こんなドリカム、聴いたことがない、と。プリイントロで中村正人の声が“さあ ここからだ!”と呼びかけると、続いて間髪入れずに吉田美和が“応援!O(オー)☆N(エン)!”と割って入るように声を出す。駅伝レースのスタートを待つランナーや沿道に集まった人混みの様子を思わせる情景が目に浮かぶのと同時に、音楽的にはすでに無国籍というか、“万国”というボーダレスな言い方のほうがしっくりくるぶっ飛び方だ。そしてこの、最初のわずか数小節で開示される心地よいハチャメチャ感とでも呼ぶべき世界観は、実は日本のサブカルチャーに深く根差したもののような気がしてならない。たとえば、『ゴジラ』に代表される特撮ものや、'80年代に生まれて世界を席巻したゲームカルチャー、あるいは'90年代以降ジャパニメーションとして受け入れられたアニメ作品のように。プリイントロから一転、吉田美和が“Take this higher!”というシャウトで号砲を鳴らし、レースの幕は切って落とされる。80sディスコサウンドに現在進行形のレゲトンを彷彿とさせるラテングルーヴをミックスした賑やかなリズムが、大阪の街並みを駆け抜けていくランナーの足音のように流れていきつつ、メロディラインはグッと歌謡曲に舵を切ったものになっている。このマッチング加減が見事すぎてるくらいにハマり、絶妙なポップソングに仕上がっている。また、そうした多様な音楽的背景を持つからこそ、リスナーの中でいろんなストーリーが生み出されることになるだろう。つまり、感情が一色ではないのだ。楽しくもあり、シリアスでもあり、フィジカルで踊れるノリもありつつ、それだけではないという多面的な楽曲は、まるでフロアの天井でくるくる回るミラーボールのように我々を楽曲の世界へと誘っていく。歌詩における視点もまた、くるくると入れ替わっていく。沿道へ、ランナーへ、その心のうちへ、さらにはもっと大きな存在へ、均等にピンスポットを当てながら物語を紡ぎ、ひとつの世界を形作っている。それは、一人称とか二人称とか三人称とか、そういう文法的な範疇を超えた、音楽の歌詩、もっと言えば吉田美和の言葉の世界の成り立ちを感じられるものとなっている。ちなみに、歌詩の中には様々な遊び要素がネタ的に散りばめられている。たとえばダチョウ倶楽部の王道ギャグフレーズ“どうぞどうぞ”を意識したものや、ハンドパワーでお馴染みのMr.マリックの“キテますキテます”など、今後楽曲のコレオグラフ(振り付け)がなされたときに、このあたりのネタがどんなふうに取り入れられるかはこれからのお楽しみだ。エフェクティヴなサウンドのエレキギターとシンセがスリリングに抜きつ抜かれつを展開する間奏が開けて、一気にサビへ突入する。ラテングルーヴを基調としたリズムはそのままにシンセポップの要素が加わりながら、ランナーの一層深い心理描写へと踏み込んでいくことになる。深層心理にまでダイブして掴んだ言葉であるからこそ、リフレインされる“ここからだ! ここからだ!”というフレーズが、リスナー個々人の心にフィットしたものとして響くに違いない。さらに、“ここからだ!”という言葉は、“心と体”を均して分解し、より音楽的なリズムとグルーヴを纏わせた、もはや何語でもない言語として誰もが同じ意味を受け取れるものになっている。そしてサウンド全体がリズムと歩幅を合わせるようなアレンジになっていることで、グイグイと背中を押される感じがある。ドリカムの最新曲「ここからだ!」は応援歌ではない。歌詩に即して言えば“O(オー)☆N(エン)歌”なのだ。つまり、あなたの心を奮い立たせる=ONにする歌なのだ。カップリングには3曲が収録されていて、どの楽曲もドリカム35周年を鮮やかに彩ったものとなっている。2曲目の「Kaiju」は、吉田美和と同じ北海道池田町出身の造形芸術家で、『ゴジラ』や『ガメラ』シリーズをはじめ多くの作品で造形を手がけたレジェンド・村瀬継蔵総監督による映画『カミノフデ 〜怪獣たちのいる島〜』の主題歌として書き下ろしたものだ。池田町の原風景と創作の出発点を鮮やかに描き切った歌詩、そして静謐さをたたえながらどこまでも広がっていくメロディが印象的な楽曲となっている。3曲目には「THIS IS IT! YOU’RE THE ONE! I KNEW IT! うれしい!たのしい!大好き!〜ODYSSEY Version〜」(Honda新型オデッセイWEB CM楽曲)、4曲目には「何度でも - True Wellness Project Version for Comado -」(サントリーウエルネス トゥルーウエルネスプロジェクト公式ソング)が収録された、まさにアニバーサリーにふさわしいパッケージになっている。文◎谷岡正浩(c)DCTentertainment