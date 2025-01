Valveのハンドヘルド(携帯)ゲーミングPCであるSteam Deckは約7インチのディスプレイにコントローラーがくっついた形をしていて、本来であればある程度のスペックを有するPCがなければ遊べないようなゲームをいつでもどこでも楽しめるマシンとなっています。そんなSteam Deckから画面とコントローラーを排除し、電源ボタンとUSBポートだけの箱「Steam Brick」に改造してしまったというユーザーが登場しました。

No screen, no controller, and absolutely no sense, just a power button and a USB port. | Steam Brick Modhttps://crastinator-pro.github.io/steam-brick/GitHub - crastinator-pro/steam-brick: Modifying the Steam Deck into a compact, mobile, AR gaming device. Not endorsed or supported by Valve and is likely to brick your device...https://github.com/crastinator-pro/steam-brick普段1TB搭載型のSteam Deck OLEDを使用しているというcrastinator-pro氏は、「Steam Deckは旅行時のゲームチェンジャーとなったが、バックパックに入らなかったり、機内持ち込みのスペースを大きく取ったり、使いたいときに頭上のコンパートメントから降ろすのが面倒だったりと、気がつくと家に置いてきてしまうことが多くなっていました」と述べています。また、crastinator-pro氏はSteam Deckを自宅のテレビ、あるいはARグラスのXreal Air 2 Proに接続して遊ぶことが多かったとのこと。そのため、「コントローラーと画面を内蔵しなければ、Steam Deckをもっと小型軽量化できるのではないか?」と考えたそうです。まず、Steam Deck OLEDの外装を外し、マザーボードからファン以外のすべてを取り外した状態で動作したところ、USBに接続した外部ドック経由でディスプレイを出力しつつ、周辺機器による入力を受け付けることが確認できたとのこと。この外装を外した際、デバイスにはアルミニウム製のファン付きフレームが内部に存在することが判明。crastinator-pro氏は以下の写真のように、ロータリーツールで内部フレームの一部を切除しています。次に、Steam Brick用の外装をCADで設計。マザーボードを固定するためのネジ穴が2つあるほか、ファンからの排気が可能なスリットが天面に設けられています。印刷用の3Dプリンターで使用したフィラメントは「Overture Polycarbonate Pro」で、高負荷で温度が高くなっても溶けない耐熱性を重視したとcrastinator-pro氏は述べています。ディスプレイとコントローラーを外し、小型化した内部フレームにマザーボードやバッテリーパックを収めるとこんな感じ。そして実際にプリントした外装に中身を詰め込むとこんな感じ。サイズは本来のSteam Deck OLEDのおよそ3分の1で、24%の軽量化に成功したとのこと。もちろんディスプレイとコントローラーがないので単体では遊べませんが、Xreal Air 2 Proとコントローラーを接続すれば、画面がなくても場所を選ばず遊べるというわけ。ディスプレイがなくなったことでバッテリー消費が減りそうに思えますが、crastinator-pro氏の体感だとバッテリーの持続時間は元のSteam DeckOLEDとあまり変わらないそうです。「ディスプレイをオミットしなくてもサイズはあまり変わらなかったのでは」という問いに対し、crastinator-pro氏は「画面を取り付けておくと、固定するための仕組みが必要になるため、組み立てがかなり複雑になります。また、Steam Brickは、ケースやスクリーン保護シートも不要でそのままバッグに放り込めることを目指していました」と説明しています。また、crastinator-pro氏は「なぜSteam Brickを作ろうとしたのか」という問いに対しては、「できるかどうかということだけを考えていて、やるべきかどうかは考えてもいませんでした」と答えました。