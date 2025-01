ニックスのジェイレン・ブランソンがフランチャイズ史上最速で5000得点を突破

ニューヨーク・ニックスは、1月26日(現地時間25日、日付は以下同)にホームのマディソン・スクエア・ガーデンで臨んだサクラメント・キングス戦を143-120で快勝し、3連勝を飾った。

イースタン・カンファレンス3位の30勝16敗としたニックスは、OG・アヌノビーがゲームハイの33得点に4アシスト2スティール、ミケル・ブリッジズが27得点5リバウンド7アシスト、ジェイレン・ブランソンが25得点11アシスト、ジョシュ・ハートが20得点18リバウンド11アシストのトリプルダブルに2ブロック、カール・アンソニー・タウンズが18得点15リバウンドを記録。

24日に発表された「NBAオールスターゲーム2025」のスターターで、ニックスはリーグ唯一2選手(ブランソンとタウンズ)を送り込み、3シーズン連続のプレーオフ進出、そしてさらなる高みを見据えている。

そうした中、ブランソンがキングス戦を終えてニックス加入後3シーズン目で通算5012得点に達した。ニックスでプレーしてきた選手たちで5000得点をクリアしたのは球団史上31人目。

ただし、28歳のオールスターガードは190試合で5000得点を突破したことで、球団史上最速記録を塗り替えた。バーナード・キング、カーメロ・アンソニー(いずれも元ニックスほか)が保持していた191試合とは1試合差ながら、ブランソンは驚異的な勢いで得点を量産していると言えるだろう。

Jalen Brunson has recorded his 5,000th career point in his 190th career game as a Knick.

He is now the fastest player in Knicks history to accomplish this feat, passing Bernard King and Carmelo Anthony (191 games) for the fewest amount of games needed to reach 5,000 points. pic.twitter.com/2jDQkBWldJ

- NEW YORK KNICKS (@nyknicks) January 26, 2025