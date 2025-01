2025年のブレイク店を予想！ 京都在住ライター中井シノブが注目するのは、島根から京都へ進出した、話題のイノベーティブレストラン

食通たちが、2025年にブレイクしそうな飲食店や料理をご紹介。京都在住ライター中井シノブさんが予想するのは?

〈食通が占う、2025流行る店〉

パリオリンピックの開催もあった2024年。さまざまな国の食事情や食品ロスについて、目を向ける機会にもなったのではないでしょうか。新たな食体験に感謝しながらできることを続けていく、2025年もそんな優しい社会になりますように!

そんな願いも込め、グルメ情報を熟知した有識者にアンケートを実施。2025年注目の「ブレイクしそうな店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

京都在住のライター・中井シノブさんがおすすめするお店とは?

教えてくれる人

中井シノブ

京都在住ライター。京都を中心に関西の飲食店を取材紹介する。取材店は1.5万軒以上。趣味は外飯、外酒、猫とまったり。「あまから手帖」でコラム記事を連載中。

2025年のブレイク予想

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな飲食店〉はどこですか?

A. 「しろ」です

店主 調理風景 写真:お店から

店主の竹中厚志さんは、トワイライトエクスプレス「瑞風」の料理監修も務めた方。2024年、島根から京都へ移転し、イノベーティブレストランをオープンしました。

浜田市の甘鯛鱗焼き 写真:お店から

島根県大谷港の大穴子のフリット 出典:カフェモカ男さん

大穴子のフリットに生ハムを合わせたり、甘鯛のウロコ焼きに酒粕のソースを添えたりと料理も多彩。食材の多くは、島根から取り寄せる新鮮なもの。昼夜ともに営業しているので、おいしい料理を堪能するゆったりとした時間を過ごしてください。

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな3,000円以内のグルメ〉は何ですか?

A. 「お料理 MIYAMA」の「ミヤマの夜泣きラーメン」600円です

ミヤマの夜泣きラーメン 出典:yassan_aventadorsv.kyotoさん

<店舗情報>◆しろ住所 : 京都府京都市中京区室町通二条下ル蛸薬師町287 IDO 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

祇園の紹介制レストラン「Gibier MIYAMA」のセカンド店は立ち飲み! 猪パテや鴨ロースなど、美山で獲れるジビエを使った料理が気軽に味わえます。「ミヤマの夜泣きラーメン」は、小腹が空いた夕方や飲んだ後の〆にもぴったりな一品。雉と鴨のガラでとったスープに猪のチャーシューとジビエ感満載! 美山の滋味があふれます。

<店舗情報>◆お料理 MIYAMA住所 : 京都府京都市下京区市之町260-2TEL : 075-352-5501

※価格は税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:中井シノブ、食べログマガジン編集部

