´Ç¸î»Õ¢ª¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¢ª¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¢ª½÷Í¥¡Äµ±¤Â³¤±¤ë27ºÐ¥â¥Ç¥ë¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤é¿¤Ó¤ëÈþµÓ¡Ö¤¿¤áÂ©¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼Çº»¦
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤é¤¿Í£¡Ê27¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥ê¥Ã¥ÈÆþ¤ê¤Î¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÇº»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥Ê¡¼¡£¤¢¤é¤æ¤ë°äÀ×¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤âåºÎï¤Ë¤ß¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ç¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¿¼¤¤¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÎÆþ¤Ã¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ç¡¢Çò¤¯ºÙ¤¤µÓ¤È¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÈþµÓ¤¬¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤ÇËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁ´¿È¤Ë°î¤ì¤ëÍÅ±ð¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ÎÀÖ¤ÏÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¥¤¥ÊÈþ¿Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡£´°Á´¤Ë¥»¥ì¥Ö¡Á¡×¡ÖÀ¨¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¥»¥¯¥·¡¼²á¤®¡×¡Ö¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤éÇÁ¤¯µÓ¤¬åºÎï¤Ç¸«¹û¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö´°àú¤Ë²Ä°¦²á¤®¤Æ¤¿¤áÂ©¤·¤«½Ð¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¤¢¤é¤¿¤Ï´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÉÂ±¡¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯¤Ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼çºÅ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Âç²ñ¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¡¢¡ÖÈþ¤·¤¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ð¥ó¥«¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï)¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£